El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, infirmó que en diversos controles realizados la mañana de este viernes se logró secuestrar 240 cartuchos de dinamita, 500 fulminantes y 75 mil bolivianos que, aseguró, iban a ser usados en la anunciada marcha que la COB protagonizará en La Paz durante esta jornada.

Álvarez señaló que el secuestro se hizo tras operativos en buses que trasladaban a marchistas de la COB y que se encontraban en la carretera que une a las ciudades de La Paz y El Alto.

«Esto nos llama como Policía Boliviana poderosamente la atención, porque estas personas se trasladaban precisamente para participar de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana», manifestó.

Señaló, en ese sentido, que hay cuatro aprehendidos, acusados por tenencia y portación ilegal de explosivos, y las investigaciones revelarán el origen y cómo se pretendía usar esos artefactos, además del dinero que, dijo, no pudo ser justificado por sus poseedores.

En ese sentido, el Comandante General de la Policía exigió a la dirigencia de la COB que "no provoquen ni inciten a la violencia".

"Recomendar y pedir a la dirigencia de la COB que ha convocado a esta marcha para que en el marco del compromiso asumido de la responsabilidad social se desarrolle de mamera pacífica", señalño.

Afirmó que la policía respeta cualquier protesta que se desarrolle en el marco de la normativa vigente; sin embargo, aseveró que si la marcha genera conflictividad, bloqueo de caminos, vandalismo o violencia la policía "va a cumplir su rol constitucional para hacer respetar que la paz social se respete".

La marcha de la CON partirá a las 14:00 del Multifuncional de la Ceja y se trasladará hasta la ciudad de La Paz "en rechazo contundente al alza de precios de la canasta familiar, al cierre de empresas y despidos injustificados, a la descentralización de la educación fiscal y gratuita, a la represión policial, a las imposiciones unilaterales en el Código de Seguridad Social y a cualquier modificación del Código Minero en perjuicio del interés nacional".