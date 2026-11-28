Un juez cautelar determinó la detención preventiva por un lapso de cinco meses para dos ciudadanos de nacionalidad brasileña acusados de participar en el asesinato a tiros de su compatriota Jason Antonio Chagas Ferreira (35), registrado la noche del lunes en inmediaciones de la avenida Oblitas, en la zona norte de Cochabamba.

De acuerdo con la resolución emitida tras la audiencia de medidas cautelares, Joao, de 32 años, deberá cumplir la medida extrema en el penal de San Antonio, mientras que Giovani, de 24 años, será recluido en la cárcel de San Sebastián Varones.

La autoridad jurisdiccional valoró los indicios recolectados hasta el momento por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), disponiendo el encarcelamiento preventivo de ambos sospechosos para garantizar su presencia en el proceso y evitar riesgos de fuga o de obstaculización en las pesquisas.

Uno de ellos cumplirá detención preventiva en el penal de San Antonio y el segundo acusado estará en San Sebastián, mientras avanzan las investigaciones por el crimen ocurrido en la avenida Oblitas.