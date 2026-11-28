Hallan una tonelada de marihuana en una casa en Uyuni, en Potosí
El fiscal departamental de Potosí, Pablo Daniel Manrique Videla, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de tráfico y asociación delictuosa, luego del hallazgo de más de una tonelada de marihuana en estado húmedo, 203 kilos con 150 gramos de cocaína base y 61 kilos con 400 gramos de clorhidrato de cocaína, durante dos allanamientos en el municipio de Uyuni, donde se aprendió a Milian F. R. y Lidia M. F., de 42 y 52 años de edad, y se incautó más de una tonelada de marihuana en estado húmedo, además de otras sustancias controladas.
“Luego de tomar conocimiento de este hecho, el Ministerio Público desplegó las actuaciones investigativas y las pruebas de campo, pesaje y cuantificación en coordinación con la Felcn para establecer con objetividad las sustancias controladas secuestradas y determinar la situación jurídica de los aprehendidos conforme a ley”, manifestó Manrique.
De acuerdo con el reporte del fiscal, la madrugada del jueves 26 de noviembre de 2026, se ejecutó el allanamiento a dos inmuebles ubicados en la calle Uruguay del municipio de Uyuni, donde fueron aprehendidos los dos sospechosos en posesión de paquetes con sustancias controladas ocultos en un depósito y al interior de vehículos.