El fiscal departamental de Potosí, Pablo Daniel Manrique Videla, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de tráfico y asociación delictuosa, luego del hallazgo de más de una tonelada de marihuana en estado húmedo, 203 kilos con 150 gramos de cocaína base y 61 kilos con 400 gramos de clorhidrato de cocaína, durante dos allanamientos en el municipio de Uyuni, donde se aprendió a Milian F. R. y Lidia M. F., de 42 y 52 años de edad, y se incautó más de una tonelada de marihuana en estado húmedo, además de otras sustancias controladas.

“Luego de tomar conocimiento de este hecho, el Ministerio Público desplegó las actuaciones investigativas y las pruebas de campo, pesaje y cuantificación en coordinación con la Felcn para establecer con objetividad las sustancias controladas secuestradas y determinar la situación jurídica de los aprehendidos conforme a ley”, manifestó Manrique.

De acuerdo con el reporte del fiscal, la madrugada del jueves 26 de noviembre de 2026, se ejecutó el allanamiento a dos inmuebles ubicados en la calle Uruguay del municipio de Uyuni, donde fueron aprehendidos los dos sospechosos en posesión de paquetes con sustancias controladas ocultos en un depósito y al interior de vehículos.