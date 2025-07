Andy Rivera reveló cómo logró superar la depresión: “Yo sabía que el sol iba a volver a brillar”

El cantante de música urbana y género popular Andy Rivera reveló en un sentido mensaje desde su cuenta de Instagram que logró superar la depresión que por años lo tuvo dependiente de algunos medicamentos.

“Yo sabía que el sol iba a volver a salir. Dios siempre me dijo que algún día dejaría de depender de las pastillas. Mi fe me sostuvo durante tres largos años de sentirme debajo de la tormenta”, escribió.

“Después de cirugías, hospitales y no salir de casa, hoy vuelvo a disfrutar el sol, la música, mi familia, mis amigos... Hoy mi mente, mi alma y mi cuerpo vuelven a ser uno solo”, añadió en la publicación en que sus seguidores se conmovieron y lo felicitaron por superar la dura etapa.

“Tú puedes, abraza el proceso… las grandes recompensas vienen después de recorrer los más largos y arduos caminos”, añadió Andy a su mensaje en el que revela que durante tres años vivió en depresión, una de las pocas veces que el cantante se sincera sobre sus problemas de salud mental.

“Muchas bendiciones y gracias a Dios porque él nunca te deja solo y sigue brillando con tu luz propia, eres un guerrero de la vida, un abrazo”, “Dios siempre te acompañará y nunca te abandonará”, “Felicitaciones, camino largo, pero éxito rotundo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reguetonero.

Sin embargo, no fueron los únicos en compartir la felicidad junto al cantante de "Te pintaron pajaritos", pues su padre, el cantante de música popular Johnny Rivera, también expresó su orgullo y amor por el éxito de su hijo ante el duro momento de su vida. “Después de la tormenta siempre viene la calma, pero hoy quedan muchas enseñanzas, de cada obstáculo aprendimos, y eso nos hace más fuertes cada día”.

“Muchísima gente está viviendo situaciones similares y esto puede servir de luz y esperanza. Jamás se puede tirar la toalla”, añadió Johnny. Entre los artistas que le enviaron mensajes de apoyo, estuvieron Pipe Bueno y el vocalista de Piso 21, Lorduy, quienes lo felicitaron por afrontar la situación.

El 2 de agosto, el cantante había revelado que durante un tiempo tuvo que tomar un descanso de los escenarios y diferentes compromisos por haber descuidado su salud mental. “Hace dos años, que por salud me vi obligado a bajar el ritmo en el que venía, fue algo muy frustrante para mí. Sentía que por lo que había luchado y trabajado tanto, se me iría de las manos”, dijo en una historia que compartió con sus seguidores.

“Sentí que cuando por fin había alcanzado mis sueños, mi mente y mi cuerpo no querían responder a esas ganas de dar todo lo que tenía. Pero el dolor no es infinito, no nos perdemos para quedarnos sin rumbo para siempre, por el contrario, el dolor es para hacernos mejores”, dijo el cantante.

En ese momento el cantante expresó que se sentía mejor después de duros meses de no poder mantener sus pensamientos claros, también aseguró que perdió muchas personas en el camino para poder sanar. “Muchos se fueron, pocos se quedaron, muchos no me entendieron, muchos otros me abrazaron. En resumen, libre de medicamentos y de algunas cargas, quiero darles las gracias por seguir aquí”.

“Voy a estar por aquí siempre acompañándolos porque entendí que todo lo podemos superar”, incluso unos días después, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores por Instagram, le preguntaron sobre su salud mental, a lo que él respondió positivamente, asegurando que su salud mental había mejorado “Mi amor me siento nuevecito de paquete”.

“Me siento mejor anímicamente, mi salud está mejorando increíblemente, tengo muchas ganas de vivir y de luchar”, dijo en otra publicación. El cantante le ha prometido a sus seguidores que muy pronto y por medio de redes sociales le compartirá más a fondo las experiencias de las que aprendió durante los años que vivió la depresión.