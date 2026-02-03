¡Rumbo al altar! Tiktoker boliviana Rossy anuncia su boda y emociona a sus seguidores

La creadora de contenido Rossy sorprendió a su comunidad digital al revelar que se casará, compartiendo el video del romántico momento en que su pareja le pidió matrimonio. La publicación rápidamente generó reacciones y se volvió tendencia entre sus seguidores.



La tiktoker originaria de Warnes acaparó la atención en redes sociales tras mostrar el instante exacto de su compromiso. En el clip se observa una velada cuidadosamente organizada, con flores, luces y detalles en tonos rojos que crearon un ambiente íntimo y lleno de significado.

Durante la sorpresa, su ahora prometido, Marlon Suárez, se arrodilló para entregarle el anillo, sellando así una escena cargada de emoción. El gesto no pasó desapercibido y fue celebrado por quienes siguen de cerca la vida de la influencer.

Rossy acompañó el video con un mensaje en el que también confirmó la fecha del gran día: 22 de abril. “Nos casamos el 22 de abril, gracias por hacer esto especial, te amo”, expresó, dejando ver su felicidad por esta nueva etapa.



La noticia no tardó en llenarse de comentarios positivos y felicitaciones, demostrando el cariño que su audiencia le tiene. Ahora, sus seguidores están atentos a cada detalle previo a la boda, que promete ser uno de los eventos más comentados en sus redes.