Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirman el fin de su relación tras casi 11 años juntos

A través de una publicación en redes sociales, Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirmaron el fin de su relación sentimental. La expareja reveló que la separación ocurrió hace aproximadamente un año, sorprendiendo a muchos seguidores que acompañaron su historia durante más de una década.



En una carta dirigida a familiares, amigos y seguidores, Carlos explicó que la decisión de tomar caminos distintos responde a motivos personales y al bienestar de sus hijos. También señaló que, aunque intentaron darse una nueva oportunidad, las diferencias terminaron provocando un distanciamiento definitivo.

El mensaje estuvo marcado por el agradecimiento hacia los años compartidos y el cariño recibido, además de recalcar que, pese a la ruptura, ambos continuarán priorizando a su familia.

Por su parte, Nicol publicó un mensaje en el que aseguró que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación, principalmente por sus hijos, y pidió a sus seguidores recibir la noticia con empatía.

Recordemos quiénes son



Carlos Gutiérrez y Nicol Salce fueron exconcursantes del reality “Calle 7 Bolivia”, programa juvenil que impulsó la popularidad de ambos y donde comenzó su historia de amor alrededor de 2014. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas conocidas del entorno televisivo y digital.

Durante su relación formaron una familia y se convirtieron en padres de dos hijos, quienes hoy son su principal prioridad. Aunque Carlos ha mantenido un perfil más reservado que Nicol, también tiene presencia en redes sociales, donde comparte parte de su rutina y su estilo de vida fitness, contenido que sigue una comunidad de seguidores.

Nicol, por su parte, continuó ligada a los medios y plataformas digitales como modelo y comunicadora, manteniéndose cercana a su audiencia.



Aunque su etapa como pareja llegó a su fin, ambos dejaron claro que seguirán unidos como familia. La noticia generó sorpresa y múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes fueron testigos de su historia desde sus inicios en la televisión.