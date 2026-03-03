Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 03/03/2026 a las 15h10
Después de más de una década sin nuevas entregas, la franquicia regresa a la pantalla grande. Scary Movie 6 se estrenará el 12 de junio de 2026 y traerá de vuelta a varios de sus protagonistas originales, además de satirizar las películas de terror más recientes.

Paramount Pictures apostó por revivir la saga con una fórmula que combina nostalgia y actualidad. La nueva película funcionará como un “rebooquel”, es decir, una mezcla entre reboot y secuela que conecta a los personajes clásicos con una nueva generación de referencias cinematográficas.

Entre los regresos más destacados están Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall como Brenda Meeks, personajes centrales en las primeras entregas. También vuelve Marlon Wayans, junto a sus hermanos Shawn y Keenen Ivory Wayans, quienes nuevamente participan en el proyecto, marcando su retorno a la franquicia tras varios años alejados.

La película no solo parodiará historias completas, sino escenas específicas del terror moderno. Entre los títulos que tendrán referencias directas se encuentran Scream VI, M3GAN, Smile, Get Out, Terrifier, Longlegs y The Substance.

Además, el avance deja ver que la sátira no se limitará exclusivamente al terror. También incluye referencias a fenómenos culturales recientes y una inesperada alusión a Everything Everywhere All at Once, ampliando el rango de burlas más allá del género.

Otro detalle que ha llamado la atención es la inclusión de chistes rápidos en segundo plano y comentarios sobre tendencias actuales y cultura digital, elementos que podrían pasar desapercibidos en un primer vistazo del tráiler.

Con el regreso de su elenco más recordado y una lista extensa de películas contemporáneas en la mira, Scary Movie 6 busca recuperar el lugar que tuvo en la comedia de parodia, ahora adaptada al terror y a la cultura pop de esta década. Su estreno está programado para el 12 de junio de 2026 en cines.

