Selena Gomez sorprende a sus fans con el misterioso “Secret Friends” en Instagram

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que miles de seguidores descubrieran algo inusual en sus historias de Instagram: un círculo amarillo que indicaba que formaban parte de un grupo llamado “Secret Friends”.

El detalle llamó la atención porque normalmente las historias exclusivas de “Close Friends” aparecen con un círculo verde. Esta nueva señal despertó curiosidad entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a compartir capturas en redes al creer que habían sido seleccionados personalmente por la artista para formar parte de su lista privada.

Sin embargo, con el paso de las horas se aclaró que no se trataba de una selección individual. El “Secret Friends” sería parte de una función experimental de Instagram, utilizada en esta ocasión como una estrategia promocional.

A través de estas historias exclusivas, Selena compartió contenido más personal con sus seguidores, incluyendo imágenes inéditas de su vida privada, momentos junto a su pareja, el productor musical Benny Blanco, e incluso fotografías con su amiga cercana, la cantante Taylor Swift.

La activación de esta función también estaría vinculada a la promoción del podcast “Friends Keep Secrets”, proyecto en el que participa Benny Blanco junto al rapero y comediante Lil Dicky.

Por ahora, “Secret Friends” no es una herramienta disponible para todos los usuarios de Instagram. Todo apunta a que se trata de una prueba limitada de la plataforma, posiblemente pensada para campañas especiales o cuentas con gran alcance.

Mientras tanto, la estrategia cumplió su objetivo: el nombre de Selena Gomez volvió a dominar las conversaciones en redes, demostrando una vez más el enorme impacto que tiene la artista entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.