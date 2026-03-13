Tiktoker Milton obtiene detención domiciliaria con custodia policial tras decisión judicial

El tiktoker boliviano Milton Apaza fue beneficiado con detención domiciliaria con custodia policial, tras la determinación de una autoridad judicial, dentro del proceso que enfrenta por una denuncia de presunta violación.



Según la decisión judicial, la medida cautelar que anteriormente lo mantenía recluido en el penal de San Antonio de Cochabamba fue modificada, permitiendo que el creador de contenido continúe el proceso bajo arresto domiciliario.

La determinación establece que Milton Apaza deberá permanecer en su domicilio bajo custodia policial, mientras avanzan las investigaciones. La decisión fue emitida en la ciudad de La Paz.

El tiktoker se encontraba cumpliendo detención preventiva tras una denuncia de presunta violación presentada por una mujer. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido persuadida para consumir una bebida que posteriormente le provocó un desvanecimiento, situación en la que presuntamente habría ocurrido el abuso.

Actualmente, el caso continúa en etapa investigativa bajo conocimiento del Ministerio Público, que sigue reuniendo elementos para esclarecer los hechos.



Mientras se desarrollan las investigaciones, Milton Apaza deberá cumplir la medida de arresto domiciliario con custodia policial, a la espera de las determinaciones que adopten las autoridades dentro del proceso judicial.