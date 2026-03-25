20 años de Hannah Montana: así fue el reencuentro del elenco en la alfombra violeta

A dos décadas del estreno de la serie que marcó a toda una generación, Disney celebró el “Hannahversario” con un evento especial en Los Ángeles que reunió a parte del elenco original y tuvo como gran protagonista a Miley Cyrus, quien volvió a conectar con su icónico personaje.

El preestreno del especial ya disponible en Disney+ se realizó en el emblemático El Capitan Theatre, donde se desplegó una alfombra violeta en homenaje a la estética pop de la serie. Posteriormente, la celebración continuó con una fiesta privada en el Hollywood Roosevelt Hotel.

La gran figura de la noche fue Miley Cyrus, quien acaparó todas las miradas con un look cargado de nostalgia: una camiseta de Hannah Montana combinada con un vestido metálico de malla brillante, accesorios llamativos y su característico cabello rubio con flequillo. Su aparición no solo fue un guiño a sus inicios, sino también una muestra de cómo ha logrado reinterpretar esa etapa desde una versión más madura.

En la alfombra también se vivió el esperado reencuentro con parte del elenco original, entre ellos Jason Earles, Moisés Arias, Cody Linley, Shanica Knowles y Anna Maria Perez de Tagle, quienes compartieron con los fans y revivieron la época dorada de Disney Channel.

Sin embargo, una de las ausencias más comentadas fue la de Emily Osment, recordada por su papel de Lilly, quien no pudo asistir debido a compromisos laborales relacionados con su actual proyecto televisivo.

El especial lanzado por Disney no solo revive momentos icónicos de la serie, sino que también muestra un lado más íntimo de Miley Cyrus. A lo largo del documental, la artista recorre escenarios emblemáticos, recuerda su crecimiento en la industria y comparte pantalla con figuras cercanas como Billy Ray Cyrus y Selena Gomez. Uno de los momentos más emotivos es la reconciliación con su padre, con quien había mantenido una relación distante durante años.

Además, Miley sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su vida personal en esa etapa. Durante la entrevista, confirmó que tuvo un romance con Dylan Sprouse, estrella juvenil de Disney en esa época. “Sí, era mi novio”, confesó entre risas, recordando incluso que el padre del actor los llevaba a comer sushi, en una relación que hasta ahora solo había sido un rumor entre fans.

Pese a la emoción del reencuentro, la cantante fue clara al descartar un posible regreso de la serie. En declaraciones recientes, aseguró con humor que no hay planes de reboot, dejando en claro que esta celebración funciona como un homenaje y no como el inicio de una nueva etapa para el personaje.

Entre nostalgia, confesiones y momentos emotivos, el aniversario de “Hannah Montana” no solo celebró el impacto de la serie, sino también la evolución de Miley Cyrus, quien logró reconciliarse con su pasado y convertirlo en parte de su presente, cerrando un ciclo que marcó a millones de fans en todo el mundo.