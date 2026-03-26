Anuncian nuevas películas de El Señor de los Anillos: Gollum liderará la primera entrega

La icónica saga de fantasía vuelve a la pantalla grande con nuevos proyectos confirmados por Warner Bros., incluyendo una película centrada en Gollum que promete expandir la historia de la Tierra Media.

El universo de El Señor de los Anillos continuará creciendo con una nueva serie de películas, y la primera ya tiene título confirmado: “The Hunt for Gollum”. Este proyecto estará dirigido y protagonizado por Andy Serkis, actor reconocido por dar vida al emblemático personaje en la trilogía original.

La cinta se desarrollará dentro de la línea temporal conocida por los fans, explorando un episodio poco visto en el cine: la búsqueda de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn, antes de los acontecimientos de La Comunidad del Anillo. Este enfoque permitirá profundizar en la historia del personaje y en los eventos que marcaron el inicio de la aventura principal.

Además, el proyecto contará con la participación de parte del equipo creativo vinculado a las películas dirigidas por Peter Jackson, lo que ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga.

Warner Bros. también confirmó que esta producción no será un caso aislado, ya que se planea desarrollar más películas ambientadas en la Tierra Media, ampliando así el universo cinematográfico basado en la obra de J.R.R. Tolkien.



Mientras los fans esperan el estreno de “The Hunt for Gollum”, previsto tentativamente para 2026, la franquicia demuestra que sigue más viva que nunca, lista para conquistar a nuevas generaciones y emocionar a quienes crecieron con la historia.