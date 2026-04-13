Coachella 2026 deja huella con una edición global: Karol G lidera un festival lleno de estrellas y momentos inolvidables

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 13/04/2026 a las 11h09
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La edición 2026 de Coachella celebró su aniversario número 25 con una mezcla explosiva de música, cultura y viralidad. Con una fuerte presencia latina, figuras internacionales y varias sorpresas, el festival volvió a dominar la conversación en redes sociales y a nivel mundial.

Este año, Coachella apostó por una propuesta diversa y conectada con el público global. Uno de los momentos más importantes fue el protagonizado por Karol G, quien logró un hito al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el evento. Su presentación combinó distintos géneros y elementos culturales, logrando una conexión especial con el público.

En la misma línea, Sabrina Carpenter ofreció un espectáculo con una fuerte carga visual y narrativa, apostando por una estética cuidada que la consolidó como una de las figuras pop más destacadas del momento.

Entre los shows que más se comentaron en redes estuvo el de Huntrix, que destacó por su energía en escena, mientras que KATSEYE volvió a demostrar el alcance global del pop asiático con una gran convocatoria.

La presencia de Lisa, integrante de BLACKPINK, también generó gran expectativa, reafirmando la influencia del K-pop dentro del festival. A esto se sumó el show de PinkPantheress, que apostó por una propuesta visual innovadora que no pasó desapercibida.

Uno de los momentos más comentados fue el regreso de Justin Bieber, cuya aparición generó nostalgia y rápidamente se volvió tendencia.

En el público también se dejaron ver varias celebridades, entre ellas Sheynnis Palacios, quien fue captada disfrutando del ambiente del festival.

Por otro lado, Heidi Klum llamó la atención en redes tras asistir con un look completamente distinto a lo habitual, sorprendiendo a muchos.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Las condiciones climáticas, especialmente los fuertes vientos, y algunos inconvenientes técnicos provocaron cambios en la programación y afectaron ciertas presentaciones.

Coachella 2026 demostró que sigue siendo uno de los festivales más influyentes del mundo, apostando por una propuesta cada vez más internacional. Con una combinación de grandes figuras, nuevos talentos y momentos virales, esta edición confirmó que la música y el entretenimiento continúan evolucionando hacia una escena más diversa y conectada con el público global.

 

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