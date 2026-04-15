Abril llega con grandes estrenos: biografías, drama y el regreso de un clásico de la moda

El cine se renueva este mes con esperadas producciones que prometen captar la atención del público, desde la biografía de una leyenda musical hasta la secuela de una de las películas más icónicas del mundo fashion.

Entre los estrenos más destacados se encuentra Michael, la película biográfica de Michael Jackson, que llegará a los cines el 24 de abril de 2026. La producción recorre la vida del “Rey del Pop”, mostrando su ascenso desde sus inicios con los Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.

Por otro lado, también genera gran expectativa el estreno de El diablo viste a la moda 2, secuela de la exitosa película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que llegará a los cines el 30 de abril de 2026 (con estreno internacional el 1 de mayo). La historia regresa años después para mostrar cómo el mundo editorial enfrenta nuevos desafíos en la era digital, manteniendo el estilo y la intensidad que caracterizaron a la primera entrega.

A esta lista se suma El Drama, que se estrenó el 3 de abril de 2026, una propuesta centrada en historias emocionales y conflictos humanos. La película apuesta por una narrativa más profunda y reflexiva dentro del cine contemporáneo.

Con estas producciones, abril se posiciona como un mes clave para la industria cinematográfica, ofreciendo una combinación de nostalgia, emoción y grandes historias que buscan conquistar tanto a fanáticos del entretenimiento como a nuevos espectadores.