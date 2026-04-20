Escándalo en la TV: vinculan la salida de Gley Salazar con presunto maltrato laboral y surgen nuevas acusaciones

La salida de Gley Salazar continúa generando polémica en redes sociales, donde en las últimas horas se difundieron versiones que apuntan a presuntas situaciones de maltrato laboral y psicológico, además de otros conflictos dentro de su entorno profesional.





El caso tomó fuerza luego de que comenzaran a circular publicaciones en redes sociales que sugieren que la salida de la presentadora no habría sido por los motivos inicialmente conocidos. Estas versiones, difundidas a partir de información anónima, mencionan un supuesto contexto de maltrato laboral y psicológico.

En ese sentido, uno de los nombres que aparece en estas acusaciones es el de Ian Vega, quien habría sido señalado en los comentarios que circulan en plataformas digitales. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde estas afirmaciones.

A la par, también surgieron otros rumores que involucran posibles conflictos personales entre miembros del mismo entorno, incluyendo versiones sobre supuestas infidelidades. Estas afirmaciones tampoco han sido verificadas.

La controversia aumentó cuando la empresaria e influencer Bianca Foianini reaccionó a una de las publicaciones relacionadas con el tema. Aunque su comentario fue interpretado por algunos usuarios como una señal de respaldo, no constituye una confirmación directa de los hechos.

Por ahora, ni Gley Salazar ni las personas mencionadas en estas versiones han emitido declaraciones públicas, lo que mantiene el tema en el ámbito de la especulación.





Mientras tanto, el caso sigue generando debate en redes sociales, a la espera de una versión oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar o descartar las acusaciones difundidas.