Influencer boliviana “La Sabrosa” denuncia agresión y racismo durante viaje en Estados Unidos

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 04/05/2026 a las 11h49
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La creadora de contenido relató haber sido víctima de insultos y una agresión física por parte de una mujer extranjera. Aunque inicialmente se pensó que ocurrió en Puerto Rico, luego se aclaró que el hecho tuvo lugar en Estados Unidos.

Según su testimonio, el incidente se registró a inicios de mayo de 2026 en un espacio público, donde una mujer —presuntamente estadounidense— la habría insultado en inglés y posteriormente agredido físicamente. La influencer compartió imágenes y videos del momento en sus redes sociales, mostrando el impacto emocional que le dejó la situación.

En un primer momento, la información circuló señalando que el hecho había ocurrido en Puerto Rico. Sin embargo, con el paso de las horas se aclaró que la agresión se produjo en territorio estadounidense, lo que generó confusión entre los usuarios en redes.

“La Sabrosa” indicó que esta sería la primera vez que enfrenta un episodio de racismo, describiéndolo como una experiencia fuerte e inesperada. Además, mencionó que los ataques estarían relacionados con su forma de vestir, lo que provocó aún más reacciones entre sus seguidores.

El caso se viralizó rápidamente en Bolivia, donde usuarios expresaron su apoyo y abrieron debate sobre la discriminación hacia latinos en el extranjero.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial sobre el caso. No obstante, la denuncia continúa generando repercusión en redes sociales y mantiene activa la conversación sobre este tipo de situaciones fuera del país.

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