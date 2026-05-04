Leonel Fransezze arremete contra “Atrapadas en Bolivia” y cuestiona su impacto en la imagen del país

El presentador y creador de contenido criticó duramente la serie Atrapadas en Bolivia, señalando que refuerza estereotipos negativos y no aporta a la industria ni a la imagen del país, lo que desató debate en redes.



La polémica en torno a la serie Atrapadas en Bolivia sigue creciendo, esta vez impulsada por las declaraciones de Leonel Fransezze, quien expresó su rechazo al enfoque de la producción.

Fransezze lamentó que, cuando se realizan contenidos inspirados en Bolivia, muchas veces se recurra a temáticas relacionadas con el narcotráfico o actividades ilícitas, reforzando una narrativa que según él reduce al país a ese tipo de problemáticas. En ese sentido, cuestionó que varios medios hayan dado una lectura positiva a la serie, argumentando que muestra la corrupción del sistema político y penitenciario, ya que considera que esto termina estigmatizando aún más la imagen nacional.

El presentador aseguró que, si bien es consciente de que existen problemas como la corrupción, Bolivia es mucho más que eso. Incluso destacó que el país es considerado uno de los más seguros de Sudamérica, por lo que cree que hay muchas otras historias y aspectos que podrían explorarse en producciones audiovisuales.

Otro de los puntos que más criticó fue la realización de la serie fuera del país. Según detalló, la producción no fue filmada en Bolivia, sino en Sudáfrica, y no contó con participación de actores ni técnicos bolivianos. Para Fransezze, esto refleja una “explotación del nombre del país” sin generar ningún beneficio real para la industria local.

Asimismo, manifestó su preocupación por el posible impacto que este tipo de contenidos puede tener en la percepción internacional, incluso afectando sectores como el turismo, al reforzar estereotipos negativos.



Las declaraciones de Fransezze encendieron el debate en redes sociales, donde usuarios se dividen entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que la serie visibiliza realidades que también forman parte del país. Mientras tanto, la discusión sobre cómo se representa a Bolivia en producciones internacionales sigue abierta.