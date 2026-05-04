Leonel Fransezze arremete contra “Atrapadas en Bolivia” y cuestiona su impacto en la imagen del país

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 04/05/2026 a las 15h47
ESCUCHA LA NOTICIA

El presentador y creador de contenido criticó duramente la serie Atrapadas en Bolivia, señalando que refuerza estereotipos negativos y no aporta a la industria ni a la imagen del país, lo que desató debate en redes.

La polémica en torno a la serie Atrapadas en Bolivia sigue creciendo, esta vez impulsada por las declaraciones de Leonel Fransezze, quien expresó su rechazo al enfoque de la producción.

Fransezze lamentó que, cuando se realizan contenidos inspirados en Bolivia, muchas veces se recurra a temáticas relacionadas con el narcotráfico o actividades ilícitas, reforzando una narrativa que según él reduce al país a ese tipo de problemáticas. En ese sentido, cuestionó que varios medios hayan dado una lectura positiva a la serie, argumentando que muestra la corrupción del sistema político y penitenciario, ya que considera que esto termina estigmatizando aún más la imagen nacional.

El presentador aseguró que, si bien es consciente de que existen problemas como la corrupción, Bolivia es mucho más que eso. Incluso destacó que el país es considerado uno de los más seguros de Sudamérica, por lo que cree que hay muchas otras historias y aspectos que podrían explorarse en producciones audiovisuales.

Otro de los puntos que más criticó fue la realización de la serie fuera del país. Según detalló, la producción no fue filmada en Bolivia, sino en Sudáfrica, y no contó con participación de actores ni técnicos bolivianos. Para Fransezze, esto refleja una “explotación del nombre del país” sin generar ningún beneficio real para la industria local.

Asimismo, manifestó su preocupación por el posible impacto que este tipo de contenidos puede tener en la percepción internacional, incluso afectando sectores como el turismo, al reforzar estereotipos negativos.

Las declaraciones de Fransezze encendieron el debate en redes sociales, donde usuarios se dividen entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que la serie visibiliza realidades que también forman parte del país. Mientras tanto, la discusión sobre cómo se representa a Bolivia en producciones internacionales sigue abierta.

Tus comentarios

Lo más leído

1
En 2025 se duplicó el uso del QR: pasó de $us 22.547 millones a 51.293 millones
2
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
3
Gobierno asegura que resolvió todos los pedidos de choferes
4
La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo
5
Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral

Lo más compartido

1
La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo
2
Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral
3
Gobierno convoca a la COB a dialogar, sin empresarios
4
11 días de diversión, negocios y vitrina mundial
5
Gobierno dice que reforzará seguridad en Santa Cruz tras ola de asesinatos

Más en Farandula

04/05/2026
Influencer boliviana “La Sabrosa” denuncia agresión y racismo durante viaje en Estados Unidos
La creadora de contenido relató haber sido víctima de insultos y una agresión física por parte de una mujer extranjera. Aunque inicialmente se pensó que...
Ver más
03/05/2026
Nuevo ciclo. Club Chaco apuesta por seguir creciendo en la temporada 2026
“El espíritu de la familia y el crecimiento” seguirá siendo el lema del Club Chaco Cochabamba para esta temporada.
Ver más
En Portada
04/05/2026 País
Transportistas bloquearán las vías en unos 90 puntos de Cochabamba
La obstrucción comienza a medianoche y se ejecuta, en principio, en todo el país. La instrucción sindical advierte que “los vehículos que trabajen ese día y...
vista
04/05/2026 País
Posesión de autoridades electas inicia nuevo ciclo político en Bolivia
Las nuevas administraciones de entidades territoriales autónomas pertenecen a una variedad de organizaciones políticas distintas y, como recordó el presidente...
vista
04/05/2026 Economía
Reanudarán devolución de depósitos en dólares
Comenzará el 15 de julio con montos de para 1.001 a 3.000 dólares. Desde agosto, de 3.001 a 5.000 “y así sucesivamente”. Desde el jueves 7 de mayo se...
vista
04/05/2026 País
Paz dice que el sicariato es por la disputa de la cabeza del narco y que Evo está tras los conflictos
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que Evo Morales está detrás de la desestabilización del Gobierno nacional. y afirmó que tras la captura...
vista
04/05/2026 Cochabamba
Manfred Reyes Villa asume su segundo mandato como alcalde de Cochabamba
Manfred Reyes Villa fue posesionado este lunes, nuevamente como alcalde de Cochabamba en un acto que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia y...
vista
04/05/2026 País
Bolivia y Chile activan homologación de licencias de conducir
Un acuerdo bilateral permite el canje directo sin exámenes y habilita a turistas a manejar con su licencia original hasta un año.
vista
Actualidad
La obstrucción comienza a medianoche y se ejecuta, en principio, en todo el país. La instrucción sindical advierte que...
Ver más
04/05/2026 País
Transportistas bloquearán las vías en unos 90 puntos de Cochabamba
Las nuevas administraciones de entidades territoriales autónomas pertenecen a una variedad de organizaciones políticas...
Ver más
04/05/2026 País
Posesión de autoridades electas inicia nuevo ciclo político en Bolivia
Se restableció la circulación de vehículos hacia los Yungas y el norte paceño tras el ingreso de cisternas con...
Ver más
04/05/2026 País
Levantan bloqueo en vía hacia el norte de La Paz
Un acuerdo bilateral permite el canje directo sin exámenes y habilita a turistas a manejar con su licencia original...
Ver más
04/05/2026 País
Bolivia y Chile activan homologación de licencias de conducir
Deportes
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Bolívar cumplió un nuevo aniversario este 2026 con la preocupación sobre su conducción institucional, porque en el...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Guido Loayza espera que Claure siga en la presidencia de Bolívar hasta 2028
El cochabambino Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready, anunció ayer el club de la banda roja...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Confirman que DT Marcelo Straccia reemplazará a Baldivieso en Always
The Strongest enfrentará a Academia del Balompié Boliviano (ABB) esta tarde en La Paz, en partido válido para la quinta...
Ver más
03/05/2026 Fútbol
The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra
“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará...
Ver más
03/05/2026 Cine
“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales
David Mondacca llega a Cochabamba para mostrarnos su última creación: Metamorfosis B, su versión teatral de la novela...
Ver más
03/05/2026 Cultura
Mondacca presenta su Metamorfosis B