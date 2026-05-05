María René Pomacusi anuncia que congelará sus óvulos y abre debate familiar y en redes

La empresaria y creadora de contenido María René Pomacusi reveló en su programa La vida de Nené y en una entrevista reciente que iniciará el proceso para congelar sus óvulos. Su decisión, basada en que no desea ser madre, generó opiniones divididas tanto en su familia como en redes sociales.





Durante la entrevista, Pomacusi detalló que el procedimiento se realizará después del feriado, reafirmando una postura que también compartió en su programa: no quiere ser mamá, ni ahora ni en el futuro. Esta decisión surge tras una conversación con su pareja, quien incluso le sugirió la posibilidad de recurrir a un vientre subrogado, propuesta que ella rechazó.

A pesar de su postura firme, explicó que optó por congelar sus óvulos como una forma de mantener abierta una posibilidad a futuro, en caso de que cambie de opinión. Según indicó, ya habló del tema con su entorno cercano para evitar presiones más adelante.

El tema también generó un intercambio de opiniones dentro de su familia. Su abuelo manifestó que no le parece una decisión correcta, argumentando razones religiosas, ya que la familia es cristiana. Ante esto, María René fue clara: estaba comunicando su decisión, no pidiendo aprobación, aunque recalcó que respeta su punto de vista.

En la misma línea, su hermano José Carlo expresó que tampoco está de acuerdo. Por otro lado, su madre tuvo una postura distinta, señalando que la congelación de óvulos es una alternativa válida gracias a los avances de la ciencia, y que en el futuro su hija podría cambiar de opinión. Además, comentó que considera que María René sería una buena madre.

La empresaria también reflexionó sobre las exigencias de la maternidad, destacando que las mujeres enfrentan mayores desafíos y cambios en su vida, mientras que el rol de los hombres no suele transformarse de la misma manera.

¿En qué consiste congelar óvulos?



La congelación de óvulos, o criopreservación, es un procedimiento que permite preservar la fertilidad. Incluye:

Estimulación ovárica con hormonas para producir varios óvulos.

Extracción mediante un procedimiento médico ambulatorio.

Congelación y almacenamiento a muy bajas temperaturas por años.





Estos óvulos pueden ser utilizados en el futuro mediante técnicas de reproducción asistida si la persona decide ser madre.





El caso de María René Pomacusi refleja cómo las decisiones sobre la maternidad están cambiando. Entre posturas divididas y debate social, su anuncio pone en agenda la libertad de elegir y las herramientas que hoy ofrece la ciencia para planificar el futuro.