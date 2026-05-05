Met Gala 2026: los mejores y peores vestidos que marcaron una noche donde la moda se convirtió en arte

La Met Gala 2026 volvió a paralizar al mundo de la moda con una alfombra roja tan impactante como polémica. Este año, la temática “Fashion is Art” llevó a las celebridades a ir más allá del glamour tradicional, apostando por looks inspirados en pinturas, esculturas y conceptos abstractos. El resultado: outfits que fueron considerados verdaderas obras de arte… y otros que no lograron convencer.





Entre los grandes aciertos de la noche, Rihanna destacó como una de las favoritas. Su look, con una silueta dramática y acabados artesanales, logró capturar perfectamente la esencia del tema. Más que un vestido, su propuesta se sintió como una pieza digna de museo, equilibrando impacto visual con elegancia.

Otra que apostó fuerte fue Beyoncé, quien sorprendió con un vestido estructurado en tonos metálicos con efecto anatómico. Su elección jugó con la idea del cuerpo como arte, arriesgando con una propuesta poco convencional, pero logrando una ejecución limpia y poderosa que fue ampliamente aplaudida.

En el lado más creativo, Rosé se llevó las miradas con un outfit inspirado en el arte moderno, evocando trazos y formas tipo Picasso. Su look destacó por ser conceptual sin perder frescura, logrando conectar con el público de forma inmediata. De igual forma, Kendall Jenner apostó por una referencia a esculturas clásicas, con una silueta limpia y sofisticada que demostró que el arte también puede interpretarse desde la elegancia.

Por su parte, Nicole Kidman optó por un enfoque más clásico con un diseño de alta costura que, aunque menos arriesgado, destacó por su precisión y refinamiento. En una noche cargada de excesos, su look funcionó como un recordatorio de que la simplicidad bien ejecutada también puede brillar.

Sin embargo, no todos lograron acertar. Kim Kardashian fue una de las más comentadas por razones negativas. Su outfit, que combinaba múltiples texturas y elementos, carecía de una narrativa clara, generando una sensación de desorden visual que no terminó de conectar con el concepto de la gala.

Algo similar ocurrió con Olivia Wilde, quien presentó un vestido con estructura tipo “jaula”. Aunque la idea era interesante desde lo conceptual, la ejecución no favoreció su figura, haciendo que el look se perciba más como una pieza experimental que como una propuesta estética.

En el caso de Ben Stiller, las críticas apuntaron a la falta de riesgo. Su outfit clásico pasó desapercibido en una alfombra donde se esperaba creatividad y narrativa visual, evidenciando que en la Met Gala, jugar a lo seguro puede ser un error.

Por otro lado, Serena Williams intentó destacar con un look llamativo, pero el exceso de elementos terminó jugando en su contra. La propuesta fue percibida como recargada, cruzando la línea entre moda y disfraz, lo que le restó elegancia.

Finalmente, Ashley Graham lució un vestido correcto y elegante, pero sin el impacto necesario para una gala que exige innovación. Su look, aunque bien logrado, quedó opacado frente a propuestas más arriesgadas y conceptuales.





La Met Gala 2026 dejó una lección clara: en una noche donde la moda se entiende como arte, no basta con lucir bien. Los looks más aplaudidos fueron aquellos que lograron contar una historia y conectar con el concepto, mientras que los menos acertados quedaron entre la falta de riesgo y el exceso sin dirección. Como cada año, la alfombra roja no solo impone tendencias, sino que también divide opiniones y convierte la moda en el centro de la conversación global.