La música boliviana rinde homenaje a Leo Rosas con un concierto lleno de emoción

Este miércoles 6 de mayo, artistas nacionales e internacionales se reunirán en Casa Grande para recordar el legado de Leo Rosas en una noche especial que promete sentimientos a flor de piel y grandes interpretaciones.



A pocos meses de su partida, amigos y colegas del artista se darán cita desde las 20:30 para celebrar su trayectoria musical. Sobre el escenario estarán David Dionich, Diego Ríos, Jota Narbaja, Vladimir Suárez, Luis Vega, Vanessa Añez, Alenir Echeverría y Romina Mazo, quienes interpretarán canciones del repertorio del homenajeado, incluyendo temas poco difundidos.

El evento reunirá a destacadas voces que se suman a este tributo musical, en una velada que busca recordar no solo su talento, sino también su impacto en la escena artística nacional.



Con una noche cargada de recuerdos, música y sentimiento, el legado de Leo Rosas seguirá vivo en cada interpretación y en el corazón de su público.