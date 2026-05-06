La música boliviana rinde homenaje a Leo Rosas con un concierto lleno de emoción

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 06/05/2026 a las 16h14
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Este miércoles 6 de mayo, artistas nacionales e internacionales se reunirán en Casa Grande para recordar el legado de Leo Rosas en una noche especial que promete sentimientos a flor de piel y grandes interpretaciones.

A pocos meses de su partida, amigos y colegas del artista se darán cita desde las 20:30 para celebrar su trayectoria musical. Sobre el escenario estarán David Dionich, Diego Ríos, Jota Narbaja, Vladimir Suárez, Luis Vega, Vanessa Añez, Alenir Echeverría y Romina Mazo, quienes interpretarán canciones del repertorio del homenajeado, incluyendo temas poco difundidos.

El evento reunirá a destacadas voces que se suman a este tributo musical, en una velada que busca recordar no solo su talento, sino también su impacto en la escena artística nacional.

Con una noche cargada de recuerdos, música y sentimiento, el legado de Leo Rosas seguirá vivo en cada interpretación y en el corazón de su público.

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