Nicol Salce rompe el silencio entre lágrimas sobre su separación con Carlos Gutiérrez

En una emotiva confesión, Nicol Salce habló por primera vez sobre algunos de los momentos más difíciles que vivió durante su relación con su exesposo y padre de sus hijos, Carlos Gutiérrez.

Entre lágrimas, Nicol aseguró que durante su matrimonio ocurrieron situaciones que jamás imaginó vivir. La influencer confesó que hubo un momento en el que Carlos “llegó a alzarle la mano”, algo que la marcó profundamente y que nunca antes había contado públicamente.

Además, reflexionó sobre cómo con el tiempo entendió que nunca se termina de conocer completamente a una persona. Aunque dudó en revelar esta parte de su historia, decidió hacerlo para compartir el aprendizaje que le dejó esa experiencia.

Durante su relato, Nicol también habló sobre las infidelidades y aseguró que, desde su experiencia, las personas no deberían ignorar las primeras señales de engaño en una relación.

Uno de los momentos más dolorosos para ella llegó tras la separación, cuando su hijo mayor, Maximiliano, le preguntó qué le había hecho su papá para irse de casa. Nicol confesó que esa pregunta la destrozó emocionalmente, especialmente porque no sabía cómo explicarle a su hijo situaciones que, según ella, en algún momento decidió perdonar.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores le enviaron mensajes de apoyo tras abrir su corazón y compartir una etapa tan delicada de su vida.