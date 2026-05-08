Gato Pozo y Leslie Aguilar confirmaron su separación tras 11 años de relación

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 08/05/2026 a las 15h56
ESCUCHA LA NOTICIA

La noticia sorprendió a las redes sociales luego de que la pareja boliviana anunciara el fin de su relación mediante un comunicado donde aseguraron que la decisión fue tomada desde el amor, respeto y cariño mutuo.



Después de casi 11 años de relación,  y  confirmaron oficialmente su separación. Ambos compartieron el mismo comunicado en redes sociales, donde explicaron que decidieron tomar caminos distintos pensando en el bienestar de los dos.

En el mensaje, agradecieron el apoyo y cariño que recibieron durante todos estos años y recordaron que vivieron una etapa llena de aprendizajes, crecimiento y momentos importantes juntos. También señalaron que, aunque intentaron acompañarse hasta donde se pudo, entendieron que cada uno tiene sueños, metas y caminos personales diferentes.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando mencionaron: “Para ella, Santa Cruz no fue tan sencillo como esperábamos”, dejando entrever que esa etapa habría influido en la decisión final.

Gato loco, conocido por su trabajo como presentador y figura del entretenimiento boliviano, ganó popularidad por su participación en programas de televisión y contenido digital gracias a su estilo relajado y carismático. Mientras tanto,  Leslie se destacó como modelo, personalidad televisiva y creadora de contenido, construyendo una fuerte presencia en redes sociales y medios de entretenimiento.

Su relación comenzó cuando ambos trabajaban en medios y televisión. Con el paso del tiempo se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas de redes sociales en Bolivia, compartiendo viajes, proyectos, videos y distintas etapas de su vida juntos.

La expareja también dejó claro que no existen escándalos públicos, terceros ni conflictos mediáticos detrás de la ruptura, asegurando que aún existe cariño y respeto entre ambos.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y apoyo para ambos, mientras la ahora expareja pidió respeto y comprensión en esta nueva etapa de sus vidas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La OMS confirma cinco casos de hantavirus y es posible que broten más
2
Abrogación de la Ley 1720: Pleno de Diputados devuelve la norma a Comisión tras hallar "irregularidades"
3
Gobernabilidad y economía serán los ejes de la reunión convocada por Paz
4
Trump desclasifica una remesa de documentos sobre OVNIs y otros objetos no identificados
5
Campesinos cierran vías en provincias paceñas y maestros van a paro el lunes

Lo más compartido

1
Emboscada a Umopar deja al menos tres policías heridos y vehículos dañados tras operativo antidroga
2
Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania
3
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
4
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
5
Aprehenden a 4 implicados en asesinato del magistrado Claure

Más en Farandula

07/05/2026
Nicol Salce rompe el silencio entre lágrimas sobre su separación con Carlos Gutiérrez
En una emotiva confesión, Nicol Salce habló por primera vez sobre algunos de los momentos más difíciles que vivió durante su relación con su exesposo y padre...
Ver más
07/05/2026
Tensión y drama en MasterChef: Alvinich y Renata Arrien protagonizan incómodo momento en plena competencia
Una noche llena de emociones se vivió en el set de MasterChef luego de un tenso intercambio entre Alvinich y Renata Arrien durante la evaluación de los platos.
Ver más
Este miércoles 6 de mayo, artistas nacionales e internacionales se reunirán en Casa Grande para recordar el legado de Leo Rosas en una noche especial que promete sentimientos a flor de piel y grandes...
Ver más
06/05/2026
La música boliviana rinde homenaje a Leo Rosas con un concierto lleno de emoción
El cantante mexicano enfrenta una controversia legal luego de que se revelara que no tiene el control de su nombre artístico, el cual está registrado como marca a nombre de su padre.
Ver más
06/05/2026
Polémica en torno a Christian Nodal: su nombre artístico estaría bajo control legal hasta 2036
La Met Gala 2026 volvió a paralizar al mundo de la moda con una alfombra roja tan impactante como polémica. Este año, la temática “Fashion is Art” llevó a las celebridades a ir más allá del glamour...
Ver más
05/05/2026
Met Gala 2026: los mejores y peores vestidos que marcaron una noche donde la moda se convirtió en arte
La empresaria y creadora de contenido María René Pomacusi reveló en su programa La vida de Nené y en una entrevista reciente que iniciará el proceso para congelar sus óvulos. Su decisión, basada en...
Ver más
05/05/2026
María René Pomacusi anuncia que congelará sus óvulos y abre debate familiar y en redes
En Portada
08/05/2026 País
Expresidente de YPFB asegura que volverá al país en un par de días
“No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona muy seria y profesional y siempre he estado asistiendo en...
vista
08/05/2026 País
Yussef Akly, expresidente de YPFB, abandonó el país de manera irregular y el Gobierno instruye investigación
Yussef Akly, quien fungió como Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz y es uno de...
vista
08/05/2026 País
Paz afirma que 10 leyes "ya están listas" para presentarse: incluye la de Hidrocarburos, de Minería y la Electoral
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, en un acto en el que se le entregó el título Honoris Causa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), afirmó que "ya...
vista
08/05/2026 Seguridad
Emboscada a Umopar deja al menos tres policías heridos y vehículos dañados tras operativo antidroga
Al menos tres efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultaron heridos luego de sufrir una emboscada y una serie de ataques después de...
vista
08/05/2026 País
Seis meses de gestión: Paz restó su "credibilidad" por dos factores y debe definir una línea política
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de mayo seis meses de gestión. El analista político Marco Fuentes realizó una evaluación de este periodo y sostuvo que...
vista
08/05/2026 País
Gobernabilidad y economía serán los ejes de la reunión convocada por Paz
El Gobierno confirmó ayer la realización del encuentro entre gobernadores, alcaldes y representantes de instituciones con el objetivo de sentar las bases de “...
vista
Actualidad
El Concejo Municipal de Cochabamba lanzó la convocatoria para la Distinción “Heroínas de la Coronilla – Orden Madre...
Ver más
08/05/2026 Cochabamba
Invitan a presentar postulaciones para distinguir a madres destacadas
La tregua también incluye un intercambio de 1.000 de prisioneros de cada bando, precisó el presidente de Estados Unidos.
Ver más
08/05/2026 Mundo
Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania
La conocida consejera espiritual y conductora de varios programas relacionados con la enseñanza metafísica, Samara...
Ver más
08/05/2026 Cochabamba
Fallece Samara, conocida consejera espiritual y conductora de TV
Es en apoyo a las protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana que exige, entre otras demandas, un aumento...
Ver más
08/05/2026 País
Campesinos e interculturales evistas se movilizarán en Cochabamba
Deportes
La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos...
Ver más
08/05/2026 Fútbol
Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Doble Click
La agenda nacional se desarrolla este mes, arrancará el 16 en La Paz, El Alto, Tarija y Santa Cruz de la Sierra. En...
Ver más
08/05/2026 Cultura
La Larga Noche de Museos se amplía este año
El programa de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba estará centrada en...
Ver más
08/05/2026 Cultura
Orquesta Sinfónica Municipal tocará melodías de Dvořák
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal