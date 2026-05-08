Gato Pozo y Leslie Aguilar confirmaron su separación tras 11 años de relación

La noticia sorprendió a las redes sociales luego de que la pareja boliviana anunciara el fin de su relación mediante un comunicado donde aseguraron que la decisión fue tomada desde el amor, respeto y cariño mutuo.





Después de casi 11 años de relación, y confirmaron oficialmente su separación. Ambos compartieron el mismo comunicado en redes sociales, donde explicaron que decidieron tomar caminos distintos pensando en el bienestar de los dos.

En el mensaje, agradecieron el apoyo y cariño que recibieron durante todos estos años y recordaron que vivieron una etapa llena de aprendizajes, crecimiento y momentos importantes juntos. También señalaron que, aunque intentaron acompañarse hasta donde se pudo, entendieron que cada uno tiene sueños, metas y caminos personales diferentes.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando mencionaron: “Para ella, Santa Cruz no fue tan sencillo como esperábamos”, dejando entrever que esa etapa habría influido en la decisión final.

Gato loco, conocido por su trabajo como presentador y figura del entretenimiento boliviano, ganó popularidad por su participación en programas de televisión y contenido digital gracias a su estilo relajado y carismático. Mientras tanto, Leslie se destacó como modelo, personalidad televisiva y creadora de contenido, construyendo una fuerte presencia en redes sociales y medios de entretenimiento.

Su relación comenzó cuando ambos trabajaban en medios y televisión. Con el paso del tiempo se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas de redes sociales en Bolivia, compartiendo viajes, proyectos, videos y distintas etapas de su vida juntos.

La expareja también dejó claro que no existen escándalos públicos, terceros ni conflictos mediáticos detrás de la ruptura, asegurando que aún existe cariño y respeto entre ambos.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y apoyo para ambos, mientras la ahora expareja pidió respeto y comprensión en esta nueva etapa de sus vidas.