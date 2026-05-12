La boliviana Alejandra Arce sigue creciendo en el cine internacional con nuevos premios y proyectos en Estados Unidos

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 12/05/2026 a las 15h49
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La actriz cochabambina Alejandra Arce continúa abriéndose espacio en la industria audiovisual internacional gracias a su trabajo como actriz, directora y guionista. Recientemente, su proyecto Cholita Takes L.A. fue nominado en la categoría Best Micro Drama del Mexican American Film and Television Festival, sumando un nuevo logro a su carrera artística.

En los últimos años, Alejandra Arce logró destacar dentro de producciones realizadas en México y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las jóvenes artistas bolivianas con mayor proyección internacional. Además de actuar frente a cámaras, también desarrolla proyectos como escritora y directora audiovisual.

Uno de sus trabajos más comentados es Cholita Takes L.A., una serie grabada en Los Ángeles que mezcla comedia y drama mientras cuenta la historia de una joven boliviana que busca nuevas oportunidades en Estados Unidos. El proyecto fue creado junto a productores latinos y estadounidenses y busca mostrar una representación distinta de la cultura boliviana dentro de Hollywood.

La producción recientemente recibió una nominación en el Mexican American Film and Television Festival dentro de la categoría Best Micro Drama, reconocimiento que destacó el trabajo del elenco y del equipo creativo detrás de la serie.

Arce también impulsa espacios de formación artística para actores latinos. Actualmente lidera “VulnerArte”, una escuela enfocada en actuación y desarrollo creativo para artistas de la comunidad latina, donde comparte herramientas de interpretación y creación audiovisual.

Su trayectoria incluye participaciones en películas, cortometrajes y producciones televisivas internacionales. Entre ellas se encuentra la telenovela mexicana Minas de Pasión y el largometraje boliviano Tres pasos al frente.

Además, la actriz recibió reconocimiento internacional gracias a su participación en el cortometraje 1933, Muy Cerca, ambientado en la Guerra del Chaco. Su interpretación le permitió obtener premios y nominaciones como Mejor Actriz en distintos festivales.

A lo largo de su carrera, Alejandra también fue reconocida en competencias y encuentros artísticos realizados en ciudades como Nueva York y Silicon Valley, consolidando así una carrera que continúa creciendo fuera del país.

Con nuevos proyectos en desarrollo y presencia constante en festivales internacionales, Alejandra Arce continúa llevando talento boliviano a escenarios internacionales mientras impulsa espacios para artistas latinos dentro de la industria audiovisual.

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