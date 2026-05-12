Integrantes de María Juana hablan sobre su separación y el nacimiento de Los Juanas

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 12/05/2026 a las 11h22
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Las recientes polémicas alrededor de María Juana encendieron las redes sociales luego de que sus integrantes confirmaran diferencias internas, nuevos proyectos musicales y cambios dentro de la agrupación. En una entrevista, Juan Carlos Veizaga reveló que su salida del grupo no fue decisión propia y aseguró que gran parte de la esencia musical de la banda pasaba por sus arreglos e ideas creativas.

Juan Carlos explicó que dentro del grupo existían “dos cabezas”: Marco Veizaga, quien asumía la dirección visible de la agrupación desde hace varios años, y él, encargado de los arreglos musicales y parte de la propuesta artística del grupo.

El músico afirmó que fue su hermano Marco quien tomó la decisión de apartarlo de María Juana. Además, comentó que el nombre de la agrupación está registrado a nombre suyo, de Marco y también de un primo de la familia, dejando en claro que siempre intentaron separar los temas familiares de las decisiones laborales y artísticas.

Según Juan Carlos, las diferencias creativas sobre el rumbo musical de la agrupación fueron creciendo con el tiempo hasta provocar la división. Además, parte de los integrantes originales ahora forman parte del nuevo proyecto musical llamado Los Juanas.

Por su parte, Marco Veizaga aseguró que apoya esta nueva propuesta y destacó que tener más proyectos musicales es algo positivo. También aclaró que no existe rivalidad entre ambos grupos, sino distintas líneas creativas que ya no coincidían.



Pese a los cambios y rumores en redes sociales, María Juana continúa vigente y seguirá con sus actividades musicales, mientras Los Juanas inicia una nueva etapa encabezada por Juan Carlos Veizaga junto a varios exintegrantes de la agrupación original.

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