Demon Hunters tendrá gira mundial: Netflix confirma conciertos en más de 150 ciudades

El fenómeno de KPop Demon Hunters sigue creciendo. Netflix confirmó oficialmente una gira mundial inspirada en la exitosa película animada, que recorrerá alrededor de 150 ciudades junto a la productora AEG Presents￼ y promete llevar la experiencia de HUNTR/X a escenarios reales.



La información fue revelada durante el evento Upfront de Netflix y posteriormente confirmada por medios internacionales como Entertainment Weekly, People y The Hollywood Reporter. El tour estaría previsto para 2027 y buscará recrear los conciertos vistos dentro de la película, incluyendo música, coreografías y visuales inspiradas en el universo del filme.

Según los reportes, el espectáculo llevaría el nombre de “Golden”, en referencia a la canción principal de la película, que recientemente ganó el Oscar a Mejor Canción Original y se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales del año.

También se espera la participación de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, artistas que dieron voz musical a las protagonistas de HUNTR/X y que ya realizaron presentaciones en vivo relacionadas con el proyecto en importantes festivales internacionales.

Bloomberg y otros medios adelantaron además que Netflix estaría apostando fuerte por el fenómeno, con conciertos pensados para arenas de entre 10.000 y 20.000 personas en distintas partes del mundo.



Aunque todavía no se anunciaron fechas oficiales ni países confirmados, el anuncio ya desató emoción entre los fans, quienes esperan que Latinoamérica forme parte de la esperada gira mundial de KPop Demon Hunters.