‘Scary Movie’ regresa por todo lo alto: récord en taquilla, polémicas y el esperado regreso del elenco original

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 08/06/2026 a las 15h36
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La nueva entrega de Scary Movie se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos del año. Con más de 105 millones de dólares recaudados a nivel mundial en su primer fin de semana, la franquicia volvió a conquistar al público gracias al regreso de los hermanos Wayans, el elenco original y una avalancha de referencias a películas de terror y cultura pop.

Después de más de 20 años, los hermanos Keenen Ivory, Marlon y Shawn Wayans regresaron a la saga que ellos mismos crearon y que revolucionó el género de la comedia y la parodia a principios de los años 2000.

La película debutó con aproximadamente 55 millones de dólares en Estados Unidos y más de 105 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el mejor estreno de toda la historia de Scary Movie y superando ampliamente las expectativas de la industria.

Uno de los aspectos más celebrados por los fanáticos fue el regreso de los personajes más queridos de la franquicia. Anna Faris volvió como Cindy Campbell, Regina Hall retomó su papel de Brenda Meeks, Marlon Wayans regresó como Shorty y Shawn Wayans nuevamente interpretó a Ray Wilkins.

A ellos se sumaron otros rostros clásicos de la saga como Dave Sheridan (Doofy), Jon Abrahams (Bobby), Cheri Oteri (Gail Hailstorm), Lochlyn Munro (Greg), Chris Elliott (Hanson), Anthony Anderson y Shaquille O’Neal, quienes protagonizan varios de los momentos más comentados de la película.

¿Por qué los Wayans dejaron la franquicia?

Durante años, los seguidores se preguntaron por qué los creadores originales desaparecieron después de Scary Movie 2.

Según explicó Marlon Wayans en distintas entrevistas, la salida se produjo tras desacuerdos con el estudio relacionados con el control creativo y las condiciones económicas. Como resultado, las entregas Scary Movie 3, Scary Movie 4 y Scary Movie 5 fueron producidas sin la participación de los hermanos Wayans.

Por ese motivo, muchos fanáticos consideran que esta nueva película representa el verdadero regreso al espíritu de las dos primeras entregas.

Las polémicas

Aunque el público respondió positivamente, la recepción de la crítica ha estado dividida.

Algunos medios cuestionaron el humor de la película, calificándolo como excesivamente provocador y dependiente de referencias actuales. Incluso se conoció que una broma relacionada con Melania Trump fue eliminada de la versión final.

Sin embargo, gran parte de los espectadores defendió la propuesta, argumentando que precisamente ese humor irreverente fue el sello distintivo que convirtió a la franquicia en un éxito mundial.

Todas las referencias y parodias

Como es tradición en la saga, la película está cargada de referencias al cine y la televisión actual.

Entre las producciones parodiadas o mencionadas se encuentran:

* La máscara del terror (Scream)

* Scream VI

* Halloween

* Destino Final: Lazos de sangre

* ¡Huye!

* Sonríe

* M3GAN

* Terrifier 3

* La Sustancia

* Longlegs: Coleccionista de almas

* Candyman

* Ma

* Pecadores

* Nosferatu

* Merlina

Además, aparecen referencias visuales a personajes icónicos del cine de terror como Chucky, Jason Voorhees y Pinhead.

La película también se burla de producciones alejadas del género de terror, incluyendo Todo en todas partes al mismo tiempo, Secreto en la montaña y 12 años de esclavitud.

Curiosidades que sorprendieron a los fans

Una de las curiosidades más comentadas es que la propia película se define como una “rebootiquel”, una mezcla entre reboot y secuela, parodiando la tendencia de Hollywood de revivir franquicias clásicas.

También incluye numerosos guiños a Scary Movie y Scary Movie 2, con referencias que muchos seguidores consideran homenajes directos a las películas que iniciaron la saga.

Otro detalle destacado es que varios miembros de la familia Wayans realizan apariciones especiales a lo largo de la cinta, reforzando la sensación de reencuentro que buscaba transmitir esta nueva entrega.

La aparición de Anthony Anderson y Shaquille O’Neal fue una de las mayores sorpresas para los fanáticos. Ambos actores participaron en Scary Movie 3 y Scary Movie 4, películas que fueron realizadas después de la salida de los hermanos Wayans. Sin embargo, sus personajes se convirtieron en algunos de los más recordados de esa etapa de la franquicia.

Por ello, muchos espectadores interpretaron su regreso como una forma de unir todas las eras de Scary Movie y como un reconocimiento a personajes que, pese a no haber nacido bajo la dirección de los Wayans, fueron adoptados por los seguidores de la saga. Además, en aquellas películas, los personajes de Anthony Anderson y Shaquille O’Neal fueron aliados y respaldo de los protagonistas interpretados por los Wayans, lo que hizo que su reencuentro en pantalla despertara una fuerte nostalgia entre los fans.

Más allá de las críticas y polémicas, el regreso de Scary Movie ha demostrado que la nostalgia sigue siendo una fórmula poderosa. Para muchos espectadores, el mayor atractivo no son las parodias ni las referencias, sino volver a ver juntos a Cindy, Brenda, Ray, Shorty, Anthony Anderson y Shaquille O’Neal en una película que recupera el espíritu de la franquicia original y marca el regreso de los hermanos Wayans después de más de dos décadas.

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