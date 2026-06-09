El Mundial 2026 tendrá una histórica triple inauguración con Shakira, Belinda, Katy Perry y más estrellas





La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que por primera vez contará con tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

La inauguración principal se realizará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica. El espectáculo contará con la participación de grandes artistas internacionales como Shakira, Belinda, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs, Tyla y Burna Boy, quien junto a Shakira interpretará en vivo el himno oficial del Mundial, “Dai Dai”.

Un día después, el 12 de junio, Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propios eventos inaugurales. En Toronto, Canadá, se presentarán artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette, mientras que en Los Ángeles, Estados Unidos, el espectáculo estará encabezado por Katy Perry, LISA de BLACKPINK, Anitta, Future y Rema.

La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados, especialmente después de que Shakira y Belinda fueran vistas juntas durante los preparativos del Mundial, un encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Con esta innovadora propuesta, la FIFA busca que cada país anfitrión tenga su propio momento de celebración y muestre al mundo parte de su identidad cultural antes del inicio del torneo más importante del fútbol.