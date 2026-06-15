Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 15/06/2026 a las 11h46
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El fundador y director de Kory Huayras, Luis Paiva Quinteros, falleció el domingo en la ciudad de La Paz, dejando un profundo vacío en la música boliviana. Familiares, amigos, artistas y seguidores le dieron el último adiós mientras diversas instituciones y personalidades destacaron el legado que dejó en el folclore nacional.

La música boliviana vive días de luto tras el fallecimiento de Luis Paiva Quinteros, fundador y director histórico de Kory Huayras, una de las agrupaciones más importantes y representativas del folclore nacional.

Paiva dedicó más de cinco décadas a la música y a la difusión de la cultura boliviana, convirtiéndose en una figura fundamental para el desarrollo y la preservación del folclore. Desde la creación de Kory Huayras en 1969, su trabajo ayudó a llevar la música boliviana a distintos escenarios dentro y fuera del país.

Más allá de su trayectoria artística, Luis Paiva fue considerado uno de los principales promotores del folclore boliviano. Bajo su dirección, Kory Huayras se consolidó como una de las agrupaciones más emblemáticas del país, interpretando huayños, cuecas, kaluyos y otros ritmos tradicionales que forman parte de la identidad cultural boliviana. A lo largo de los años, el grupo realizó presentaciones en distintos países, convirtiéndose en un referente de la música nacional y acercando el folclore a nuevas generaciones.

Su permanencia al frente de la agrupación durante más de 50 años, así como su compromiso con la cultura boliviana, hicieron que fuera reconocido no solo como un músico, sino también como un maestro y guía para numerosos artistas. Por ello, muchos de sus colegas lo recuerdan como una de las figuras más influyentes del folclore nacional.

El músico falleció el domingo en la ciudad de La Paz. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido informadas oficialmente.

Sus restos fueron velados en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, donde familiares, amigos, colegas y admiradores llegaron para brindarle un último homenaje. Según la información difundida por sus allegados, para este martes está prevista una misa de cuerpo presente y posteriormente su entierro.

La noticia generó numerosas muestras de pesar en el ámbito artístico y cultural. La Alcaldía de La Paz expresó sus condolencias a la familia y destacó que Luis Paiva dejó “una huella imborrable en la historia artística de nuestro país” gracias a su aporte al folclore boliviano.

También se pronunciaron integrantes de la comunidad musical. El grupo Los Canarios del Chaco lamentó la partida de quien calificó como un “querido maestro y amigo”, enviando sus condolencias a la familia y a los seguidores de Kory Huayras.

Por su parte, la cantante Nena Zeballos recordó a Paiva como un gran artista, amigo y excelente persona. Su mensaje fue uno de los más compartidos en redes sociales por seguidores que destacaron la calidad humana y profesional del músico.

A través de redes sociales, cientos de personas también expresaron su tristeza compartiendo fotografías, videos y recuerdos de las canciones que marcaron generaciones y que forman parte del patrimonio musical boliviano.

Este martes, familiares, amigos y seguidores acompañarán a Luis Paiva en su último recorrido. Aunque su partida deja un profundo vacío en el folclore nacional, su legado permanecerá vivo a través de Kory Huayras, de las canciones que ayudó a difundir durante más de cinco décadas y del invaluable aporte que realizó para preservar la identidad cultural de Bolivia.

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