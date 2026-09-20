Celebración. La parada de taxis “Aeropuerto” festeja su 74 aniversario
Farandula
Publicado el 20/09/2026 a las 7h51
Con el propósito fundamental de prestar un servicio de transporte de pasajeros desde y hacia el aeropuerto de Cochabamba de manera eficiente, brindando comodidad, seguridad y calidad a la población boliviana y mundo entero, nace la parada de taxis “Aeropuerto” el 14 de septiembre de 1952, producto de la iniciativa de un grupo de denodados taxistas afiliados al sindicato “14 de Septiembre”, a la Federación de Autotransporte de Cochabamba y la Confederación.
Walker Wigme Vargas preside la institución cochabambina, con el apoyo de Eddy Quinteros Ascárraga (vicepresidente), Edwin Anzaldo Valverde (secretario de hacienda), Marco Orellana Cabrera (secretario de conflictos), Iver Calizaya Pérez (secretario de actas).
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