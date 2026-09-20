Celebración. La parada de taxis “Aeropuerto” festeja su 74 aniversario

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Gobierno reconoce que habrá inflación por el alza del diésel El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió este sábado la eliminación de la subvención al diésel y aseguró que se trata de la decisión correcta para... vista

COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este sábado el Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención al diésel y convocó de manera inmediata a un ampliado... vista