Organizadores de la primera fase de los “Pluris” pueden ser sancionados

Los organizadores de la primera fase de los Juegos Plurinacionales podrían ser sancionados por las condiciones en las que compiten algunos de los estudiantes en el municipio de Cochabamba.

Después de conocer que un grupo de equipos del Distrito I de Cochabamba compite en canchas con piedras, el viceministro de Formación Deportiva, Cristhian Cardozo, lamentó que no se pudo organizar de mejor manera esta primera fase de los “Pluris”, ya que en su criterio la falta de escenarios deportivos o fechas límites para cumplir con el cronograma de partidos no son excusas para no dar óptimas condiciones de competencia a los atletas.

Cardozo reconoció que la convocatoria es clara al señalar que debe ser reglamentaria (medidas mínimas de 45x90 metros), pero sostuvo que si el municipio no cuenta con la suficiente cantidad de escenarios, debieron acomodar el fixture o solicitar al Ministerio de Deportes apoyo para lograr mayor colaboración del

Sedede o incluso habilitar las canchas que están bajo su administración, como la del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed).

“Los campos que están bajo la administración del Ministerio están a disposición de los ‘Pluris’, pero no nos pidieron apoyo”, dijo la autoridad.

“Si la segunda fase inicia el 18 de julio, no necesitaban terminar un mes antes, pudieron hacerlo a fines de junio y aun así tener 18 días para todo el proceso de inscripción. Ese no es justificativo para hacerlos jugar así”, dijo Cardozo.

La autoridad señaló que si existe alguna denuncia escrita sobre este tema, es seguro que el Ministerio de Educación tomará las cartas en el asunto y puede sancionar a los organizadores del distrito.

Se buscó la versión de la Dirección Departamental de Educación, sin éxito.

JUGADORES ESTÁN OBLIGADOS A JUGAR

Estudiantes y entrenadores de los colegios que juegan en la cancha OTB Centenario (campo de juego lleno de piedras) aseguraron que se ven obligados a disputar los cotejos en esas condiciones para no ser eliminados de la competencia.

Aunque ninguno se anima a dar su nombre, porque temen a las llamadas de atención, brindaron su opinión. “Si no jugamos, nos dan W.O. y perdemos los tres puntos. Si los jugadores no se presentan incluso nos pueden sancionar y los chicos quieren jugar, entonces no nos queda de otra”, señaló uno de los profesores. “Si no jugamos, nos descalifican, qué vamos a hacer”, dijo uno de los jugadores.