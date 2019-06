Fuentes busca emular con Aurora lo que hizo con Rampla Juniors

El nuevo técnico de Aurora, Julio Fuentes, llega hoy a Cochabamba con la idea de emular lo que hizo con Rampla Juniors, en Uruguay, al que sacó de la zona de descenso y dejó en la Primera División del fútbol charrúa.

En contacto con Los Tiempos, el DT señaló que cuando asumió en el cuadro rojiverde, el panorama era complicado, puesto que sólo había ganado un partido y estaba en zona de descenso. Al comandar Aurora, la situación es similar, tomando en cuenta que terminó el primer torneo con 23 unidades y se ubica en el penúltimo puesto de la tabla acumulada.

“Tomamos a un equipo que había ganado un solo partido y que estaba en zona de descenso, tuvimos que enfrentar una doble competencia, porque teníamos Copa Sudamericana. De a poquito el equipo comenzó a salir, el plantel se pudo salvar y está en Primera División. Intentamos que la prioridad sea salir de esa situación para ver. Creo que cuando uno sale de esa posición, está a pocos puntos de alcanzar un torneo sudamericano, así que veremos si está al alcance luego”, sostuvo el uruguayo.

Fuentes conoce mucho sobre el Equipo del Pueblo y señaló que le dará prioridad a los jugadores que se tienen actualmente en el plantel, antes de buscar refuerzos.

De todas maneras, el estratega conoce que el club cuenta con divisiones formativas, así que verá en “casa”, antes que buscar afuera.

“A mí me gustan mucho los equipos dinámicos, veloces, que es a lo que apunta el fútbol de hoy. Viendo que el equipo tiene divisiones formativas, me gustaría hacer una evaluación de lo que hay dentro del club, hay que mirar dentro de la casa antes de salir a buscar. Me gusta jugar mucho con gente joven, equipos equilibrados y tácticamente rigurosos”, señaló.

El uruguayo arribará en la jornada de hoy junto a un ayudante de campo y queda pendiente el tema del preparador físico, que según Fuentes podría ser un argentino, pero que debe ser consensuado con la dirigencia.

DEJÓ DE DIRIGIR EN OCTUBRE DE 2018

El técnico uruguayo dejó Rampla Juniors en octubre de 2018, debido a que no aceptó algunas imposiciones que emergieron desde la dirigencia.

Desde aquella fecha tuvo ofertas de clubes de Uruguay, pero su prioridad era dirigir un equipo fuera de su país, por lo que aceptó llegar para el Equipo del Pueblo.