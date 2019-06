Periodistas bolivianos tienen inconvenientes para realizar la cobertura del partido entre Brasil y Bolivia

Los periodistas bolivianos están en incertidumbre. Esta mañana, en uno de los primeros contactos con la organización de la Copa América, fueron sorprendidos al enterarse que requieren un pase para ingresar al partido inaugural entre Brasil y Bolivia, el viernes a las 20:30 (HB).

Por lo que se conoce, de acuerdo a las declaraciones de periodistas que están en el vecino país, la organización les explicó que debían llenar un formulario luego de recibir la aprobación de la solicitud de acreditación; sin embargo, ninguno de los corresponsales recibió el mismo, según sostuvo Mauricio Miranda, periodista del programa radial Game Over Deportes.

“Hemos ido a recoger las acreditaciones esta mañana, casi todos los periodistas de Bolivia. Llegamos al estadio Morumbí, que era donde nos tenían que entregar, pero después nos dijeron que para cada partido necesitamos un pase, una entrada aparte. Dan dos pases, uno para entrar a la zona de prensa durante el partido y el otro para la conferencia de prensa (después del partido), si no tienes eso, por más de que tengas credencial no entras a nada. No es que podamos recoger o solicitar ahora, ya que había que llenar un formulario antes, y ese documento te mandaba la organización. Supuestamente ese formulario te lo mandaba después de haber aprobado la solicitud de acreditación, pero ningún informador de Bolivia ha recibido. Todos los periodistas de Bolivia nos hemos quedado fuera, nos pidieron que volvamos mañana para ver si nos dan prioridad”, aseguró Miranda.

Asimismo, el corresponsal del portal cruceño Sport Bolivia, Henry Ugarte, aseguró que, si bien logró obtener la acreditación, de la misma manera se enteró de la segunda solicitud que no pudieron realizar.“Todos los periodistas bolivianos no tenemos entrada para el partido del viernes. El comité local prefirió dar espacio a todos los medios brasileños, antes que a los bolivianos”, comentó.

Otro de los inconvenientes que se presentó es el costo para los medios que buscan transmitir el partido. Roberto Acosta, periodista del portal Late, publicó un tuit en el que señala que les pidieron 550 dólares por un pupitre y 900 dólares más para contar con cinco megas de internet. Estos montos son adicionales al costo de los derechos de transmisión de los partidos.

La orgánizacion de #CopaAmérica pide, para poder transmitir desde el estadio -además de los derechos- pagar $550 por pupitre y $900 por 5 megas de Internet Y dejan fuera a casi todos los medios bolivianos incluso devuelven el dinero de quienes pagaron. ¡Una locura! pic.twitter.com/ELsfe1g65g — Roberto Acosta E. (@btoae) 12 de junio de 2019

En este sentido, el periodista del programa paceño Cabina Fútbol, Carlos Parra, señaló que devolvieron el depósito que realizaron por los derechos de transmisión a la emisora con la que trabaja y corroboró que no tenían un lugar para trasmitir los partidos.