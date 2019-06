Bolivianos no pierden la fe en la Verde

Pese a la derrota por goleada (3-0) que sufrió Bolivia ayer ante Brasil, en el debut de la Copa América, una parte de la fanaticada nacional cree que la Verde crece poco a poco y que aún tiene chances de lograr buenos resultados frente a Venezuela y Perú.

Entre los comentarios que se escucharon después del partido están los siguientes:

"Esperaba un poco más de la selección, pero como boliviano estoy tranquilo, porque estamos hablando de Brasil, de un equipo pentacampeón. Un 3-0 no está mal, para después mirar con mejor perspectiva a Perú y Venezuela, no creo que estemos mal. Le tengo fe a mi selección, es un equipo joven", dijo uno de los hinchas bolivianos que vio el partido en la zona de El Prado.

"El primer tiempo estábamos bien, el penal nos bajoneó a todos, pero aún así apoyando a Bolivia. Rojo, amarillo y verde para siempre. Vamos a seguir apoyando", dijo Dennys Román Ozuna, a tiempo de complementar que a Bolivia le falta definición, que es con lo que se gana los partidos.

"Está más factible que podamos ganarle a Venezuela y Perú, porque son selecciones de menor nivel, pero tenemos que jugar al todo por el todo, sin subestimar a nadie", dijo, por su parte, Juan Pablo Vargas.

No obstante, no todos fueron tan optimistas, puesto que algunos hinchas comentaron que el planteamiento del técnico fue muy defensivo y que no todos los jugadores tuvieron un buen desempeño.

Entre tanto, la hinchada brasileña residente en Cochabamba, que se reunió en gran número en algunos boliches de la avenida Potosí, siempre tuvo confianza en que su equipo lograría victoria. Todos aseguraban desde el inicio que el cotejo terminaría en goleada.