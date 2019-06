Pogba: Mi mujer es boliviana, mi vida es muchas culturas diferentes

El ganador de la Copa Mundial y mediocampista francés de Manchester United, Paul Pogba, habló con The Times sobre las personas que conforman su vida, entre ellas su pareja, la boliviana María Zulay Salaues, con quien tuvo un hijo en enero. Además, comentó sobre el racismo y su conversión al islam.

En cuanto a su conversión al Islam, manifestó que encontró paz en el plano espiritual. Hace unas semanas, Salaues publicó en su cuenta de Instagram una foto de su familia en la mezquita Sheikh Zayed, situada en Abu Dabi.

En la entrevista realizada para LifeTimes, el popular podcast del diario, el futbolista habló sobre la discriminación en el fútbol y que los jugadores no deberían abandonar el campo de juego cuando se escucha gritos racistas. Sino que tendrían que marcar goles. Y manifestó que en su vida diara comparte con personas de diferentes culturas y que eso le trae felicidad.

"A mí el racismo no me pone rabioso, me pone triste. Porque yo estoy feliz conmigo mismo. Tengo un amigo chino, un agente italiano, un abogado brasileño, una mujer boliviana, y yo soy francés, de Guinea… Mi vida es muchas diferentes culturas. Estoy feliz conmigo mismo. Me encanta jugar al fútbol y me encanta dar sonrisas a la gente", puntualizó.

"Tengo muchos amigos musulmanes. Siempre hablamos. Me estaba cuestionando muchas cosas y empecé a investigar por mi propia cuenta. Recé una vez con mis amigos y sentí algo distinto. Me encontré muy bien. Me hace mejor persona", manifestó.

Escuchan el audio completo en inglés, aquí:

Durante el Mundial de Rusia 2018, la hermosa cruceña asistió a los partidos de Pogba y se robó la atención de los medios nacionales e internacionales.