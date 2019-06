Carla Saucedo, la primera mujer comentarista de fútbol de una transmisión oficial en Bolivia

"Llevo preparándome prácticamente toda la vida", cuenta Carla Saucedo, la joven cruceña que se convirtió hace unos días en la primera mujer comentarista de fútbol de una transmisión televisiva oficial en Bolivia con la Copa América.

Saucedo, cumplirá en noviembre 29 años, estudió periodismo deportivo y lleva 12 años comentando partidos en la radio y el 2014 fue su debut en televisión con programas deportivos.

"No es de dos días que llevo en esto del periodismo deportivo. Nunca he hecho otra cosa que no sea periodismo deportivo", comenta.

"He hecho partidos de Liga y cuando hay un boliviano en participación internacional en Copa Sudamericana o Libertadores, también lo hacía; pero en Copa América, en torneos internacionales no he tenido la oportunidad ni tampoco en transmisión oficial. Es mi primera vez comentado en tele", manifiesta.

Cuando Carla era pequeña su papá, Óscar, la llevaba al estadio junto a sus dos hermanas, Patricia y Mónica, para ver los encuentros de fútbol.

"Me gustó y terminé dedicándome a esto", recuerda Carla y cuenta que su toda su familia está orgullosa de sus logros y que comparten todo lo que hace en sus redes sociales.

La oportunidad de formar parte del equipo de Tigo Sports se dio durante un Congreso de Sports Business, al cual asistió un gerente de la televisora donde ella era maestra de ceremonias.

Saucedo ya comentó los partidos de Argentina-Colombia, Paraguay-Catar y Japón -Chile, y trabajó junto a Gary Añez y Ernesto Rojas.

¿Machismo en el rubro del periodismo deportivo? Para Saucedo eso está alejado de la realidad.

"No he sentido que se me cierre alguna oportunidad por ser mujer, todo lo contrario, creo que todo lo que estamos viendo en este momento de que haya podido comentar el partido es por la ventaja de soy mujer y que se está rompiendo ese molde conmigo", manifiesta.

Aunque sí admite que sentía "un poco de miedo" por la reacción del público ya que "cuando uno no está acostumbrado a una voz, más aún siendo mujer, le ponen doble lupa para ver en que uno pueda pisar el palito y equivocarse, pero por suerte nos está yendo bien", cuenta.

Un consejo para las jóvenes periodistas

"Siempre hay espacio para todas y si una está haciendo bien las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y el momento se va a dar antes o después, pero se va a terminar dando, hay que seguir trabajando para hacer un espacio", aconseja Saucedo.