Villegas: Esta es la realidad del fútbol boliviano, tenemos que trabajar

El seleccionador nacional, Eduardo Villegas, dijo hoy que la Copa América 2019 desnuda la "realidad" del fútbol boliviano, tras la eliminación con derrota (1-3) ante Venezuela, pero se mostró optimista con la renovación del equipo.

"Esta es la realidad del fútbol boliviano. Ante esta realidad, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar", comentó Villegas en rueda de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, donde la Verde encajó su tercer revés tras las derrotas 3-0 ante Brasil y 3-1 contra Perú en sus primeras dos presentaciones.

Sin embargo, el DT subrayó que la participación en el torneo deja "muchísimo aprendizaje".

"Hemos venido con un grupo de gente de edad intermedia, la mayoría, y un buen grupo de muchachos jóvenes" que ganaron "experiencia", subrayó.

Uno de los objetivos de Villegas, según expresó, era "encontrar con gente joven una identidad de juego". En ese sentido, aseguró terminar Brasil 2019 con cierta satisfacción.

"Me voy relativamente contento con algunos chicos, con la confirmación de Ramiro Vaca, por ejemplo, con la confirmación de la zaga central (Luis Haquín y Adrián Jusino)", indicó.

A pesar de ello, el seleccionador resaltó la falta de estructuras para el desarrollo del fútbol nacional. Puso como ejemplo a Erwin Saavedra, jugador de Bolívar.

"Fue, desde mi punto de vista, la figura para el Bolívar campeón y no pudo desenvolverse y desarrollar todo su potencial en la Copa América porque nuestra Liga es de muy bajo nivel (...) Yo no le critico, me gusta que le haya llegado la situación de competir" en "alto nivel", manifestó Villegas.

Llamó a enfocarse en la formación de jugadores y en dar solidez a la competición local.