A poco de la segunda fecha del Clausura, seis clubes advierten con paro

Los seis clubes cruceños se han declarado en emergencia y amenazaron con parar la segunda fecha de este fin de semana en caso de que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, y el titular de la División Profesional, Robert Blanco, no asistan a la cita convocada para mañana en Santa Cruz, donde pedirán esclarecer las reglas sobre la habilitación de jugadores.

"Esto no es una forma de buscar entorpecer el campeonato, sino llevar de la mejor manera, caso contrario hemos tomado la decisión -de no darse esta reunión-, de no llegar a un buen fin, apegado a la legalidad, de entrar en paro del fútbol profesional", declaró el presidente de Blooming, Juan Jordán, que fue portavoz del grupo en una conferencia de prensa.

Entre los pedidos de las intuiciones se encuentra la investigación de la denuncia de intento de amaño del encuentro entre Sport Boys y Always Ready.

"Hay una denuncia pública, pero se necesita un análisis exhaustivo. Se necesita gente que venga de la Conmebol, que intervenga, que venga a hacer un peritaje. En 2015 hubo denuncias implicando al país", manifestó Jordán.

Mientras que el representante de la comisión transitoria de Oriente Petrolero, Yimmy Montaño, agregó al pliego el tratamiento económico que reciben las instituciones de parte de la FBF por la participación de la Selección Nacional en la Copa América Brasil 2019.

Por su parte, Salinas llamó a conferencia de prensa para señalar que una reunión para mañana serìa muy apresurado debido a su agenda y sugirió el cambio del día de la reunión.

Wilstermann no apoya el paro

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aclaró que no apoyan ninguna determinación que paralice el torneo.