Etcheverry: No voy a ser candidato; soy un hombre de fútbol

El exmundialista Marco Antonio "Diablo" Etcheverry descartó ser candidato a diputado de Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo (MAS), y aludió razones personales a su rechazo.

"No voy a ser (candidato), ya va haber tiempo para explicar", señaló el exfutbolista en el programa No Mentiras de la red PAT.

Todo parecía seguro... Pero así dijo Etcheverry que no será candidato a diputado por el MAS.

- "No soy político"

- "No soy impostor"

- "Soy hombre del fútbol"

- "Le envié un mensaje al Presidente explicándole mis razones" Fue anoche en @nomentiras pic.twitter.com/h4XK9SjkGH — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) July 19, 2019

"Había la posibilidad, pero yo creo que debo ser responsable. A mí me gusta ser el mejor, me gusta la gloria, porque la gloria trae muchas cosas. Y pienso que, para cuidar el país, hay que estar bien preparado con gente que lo asesore bien a uno, no me gustaría ser irresponsable. Me encantaría hacer muchas cosas, pero no soy político", manifestó.

"El Diablo" contó que envió un mensaje al presidente Evo Morales explicando su decisión, dejó en claro que ambos son amigos y que su determinación es personal.

"Soy un tipo de fútbol, siempre lo dije, que nunca iba a entrar a política porque si quiero entrar, me voy a preparar", agregó.

Los partidos políticos tienen plazo hasta hoy a media noche para presentar la lista de sus candidatos a diputados y senadores rumbo a las elecciones generales, que se celebrarán en octubre de este año.