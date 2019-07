Aurora señala que no habrá negociación con Guabirá

El gerente del club Aurora, Mirko Cornejo, dejó en claro que no habrá negociación con Guabirá, piden los tres puntos del encuentro y resarcimiento económico.

"No va haber negociación por parte de Aurora. (Pedimos) los tres puntos y resarcimiento económico por lo que ha pasado. Y no me voy a meter en lo demás (refiriéndose a sanciones), tiene sus instancias pertinentes”, manifestó Cornejo durante su intervención en el Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Aurora ha sido el único equipo que ha cumplido. No hubo una carta de reprogramación", acotó

"El club Guabirá debería haber pensado en ese pueblo, la gente ha esperado días para ese partido que no hubo ¿es así cómo queremos llevar el fútbol a todos los rincones", cuestionó.

El sábado se tenía programado el encuentro entre ambos equipos en el estadio del municipio de Aiquile, pero el cotejo no se desarrolló ante la ausencia del club cruceño, que cumplía una medida de presión contra la FBF.