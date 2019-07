Julio Zamora va rumbo a México para seguir el tratamiento que le pagará Cruz Azul

El extécnico y exjugador argentino Julio Zamora, que dirigió varios clubes internacionales y nacionales entre ellos Wilstermann y el último fue Real Potosí, donde tuvo multiples infartos cerebrales, continuará su tratamiento en México gracias a que Cruz Azul de México costeará los gastos.

"Este fin de semana estamos viajando con la familia a México porque la gente de Cruz Azul me mandó los pasajes para seguir un tratamiento allá", señaló Zamora al programa de radio Zapping Sport.

En noviembre de 2017, cuando el argentino dirigía a Real Potosí, sufrió fuertes dolores de cabeza durante un partido ante Universitario, luego se diagnosticó que fueron infartos cerebrales.

El lamentable suceso dejó secuelas al "profe" de las cuales aún se recupera y perdió los ahorros de su vida y enfrentando las deudas por gastos médicos puesto que la institución potosina se desentendió del asunto.

"Estoy bien físicamente, solo con un problema en la vista, pero la vamos llevando. Fue fuerte lo que tuve, múltiples infartos cerebrales y me quedaron secuelas como esta, porque se me quemó el conducto que va a la visión. Pero me muevo normalmente", contó Zamora, quien fue jugador del club mexicano en década del 90.

"Será un tratamiento por ocho meses. Y está viajando un médico de Estados Unidos para ver mi problema. Diego Ojeda es uno de los responsables y me está invitando para que nos quedemos un tiempo largo en México", agregó.

Zamora contó que Newell's, su exclub, le dio una licencia de funcionamiento de una escuela de fútbol en Bolivia, pero tuvo que cerrar porque "era difícil manejarla".

Mientras tanto aún se sigue un proceso contra Real Potosí mediante FIFA.