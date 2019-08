Dani Alves vuelve a Brasil para formar parte de Sao Paulo

El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el belga Eden Hazard y el francés Kylian Mbappe, destacan entre los diez candidatos el premio "The Best" de la FIFA al mejor jugador de la... Ver más Conoce a los candidatos al premio "The Best" a Mejor Jugador

El español Pep Guardiola, los argentinos Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo y Ricardo Gareca, así como el brasileño Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', figuran entre los diez candidatos al premio 'The... Ver más Guardiola, Gareca y Tite son candidatos al premio "The Best" a mejor Entrenador de Fútbol Masculino

La estadounidense Megan Rapinoe, que logró con su selección el Mundial femenino, figuras entre las doce candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor jugadora de la temporada 2018-19, según... Ver más Megan Rapinoe es candidata al premio "The Best" a Mejor Jugadora