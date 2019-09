Sin Bolivia, ocho países continúan su carrera para ser sede del Mundial Femenino 2023

Ocho federaciones confirmaron su participación en el proceso de candidaturas para el Mundial femenino de 2023, el primero en el que participarán 32 selecciones.

La FIFA publicó hoy la lista de los ocho países que continúan con su proceso de postulación que son: Australia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Colombia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur en conjunto con Corea del Norte. En la nómina no figuran Bolivia no Bélgica.

