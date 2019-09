Cirque du Soleil ultima detalles del espectáculo inspirado en Lionel Messi

Silvia Grecco, la mujer que relata los partidos de fútbol a su hijo, fue nominada a los premios The Best como "Mejor Fan". Ver más Madre que relata partidos a su hijo ciego es nominada "Mejor Fan" en premios The Best

Ocho federaciones confirmaron su participación en el proceso de candidaturas para el Mundial femenino de 2023, el primero en el que participarán 32 selecciones. Ver más Sin Bolivia, ocho países continúan su carrera para ser sede del Mundial Femenino 2023

La selección de Ecuador se encuentra en Nueva Jersey, EEUU, donde jugará el jueves ante Perú, antes del amistoso con Bolivia a realizarse en Cuenca el 10 de septiembre. Ver más Con DT interino, Ecuador jugará con Perú antes de su amistoso ante Bolivia