Farías: Bolivia no tuvo un mal partido pese a caída

El director técnico de la selección nacional César Farías manifestó que Bolivia "no jugó mal" durante su amistoso frente a Ecuador a pesar que el marcador final fue de 3-0 en favor a los dirigidos por Jorge Célico.

"Creo que Bolivia no ha jugado un mal partido a pesar del resultado y el dolor que da recibir tres goles cuando juegas bien", manifestó el venezolano durante conferencia de prensa tras el cotejo.

Farías manifestó que el primer gol fue por un error debido a reducción de espacio.

El DT cuestionó el penal que resultó en el segundo gol contra la Verde. El árbitro cobró la falta en favor a Ecuador, por una supuesta infracción del arquero Daniel Vaca.

Y sobre el tercer gol, Farías manifestó que fue un "fault sobre Justiniano".

“Eso no es excusa. Lo que quiero decir es que Bolivia, en sus últimos 20 partidos, no había creado tantas situaciones de gol (como hoy) y que tal vez no merecía un resultado de esta manera”, explicó.

El cotejo fue preparatorio de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. La etapa clasificatoria, en Sudamérica, se jugará desde marzo del siguiente año.

Farías se mostró positivo y manifestó que se tiene tiempo para corregir los errores.

Ecuador termina la fecha doble de FIFA con dos triunfos, ya que ganó 1-0 frente Perú. Mientras que la sub 23 de Bolivia cayó (5-0) ante Argentina.