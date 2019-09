Cerca de 50 hinchas de River Plate fueron detenidos tras disputa con la Policía

El partido de Copa Argentina entre Godoy Cruz y River Plate disputado ayer por la noche dejó incidentes en las afueras del estadio que se saldaron con cerca de 50 detenidos, informaron este jueves fuentes oficiales a la agencia EFE.

En los alrededores del estadio Ciudad de Lanús, la reyerta se saldó con varios heridos entre las personas que se enfrentaron con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que en los videos se ve cómo usó balas de goma.

En declaraciones a EFE, el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos de Argentina, Guillermo Madero, indicó que la actuación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Buenos Aires fue para prevenir peleas que se podrían haber producido dentro del estadio.

"Previnieron que diriman sus (disputas) internas en la tribuna y detuvo a más de 50 barras (ultras)", afirmó, al tiempo que destacó que "la mayoría" de los que detuvieron e intentaron entrar al encuentro tenían el llamado derecho de admisión, es decir, prohibición de entrar a los estadios de fútbol

Para Madero, "antes se prefería dejar entrar a todos para que no haya disturbios".

"Así ingresaban barras y gente sin entradas sin control, provocando lo más grave que puede pasar en una tribuna y causante de las mayores tragedias de la historia del fútbol, con un cóctel de violencia y sobre capacidad del aforo que puede ser mortal", aseveró.

Madero explicó asimismo que las autoridades detectaron a "cientos de personas sin entradas" a quienes se les impidió el acceso.

Entre los heridos por la actuación policial se encuentra un primo del futbolista de River Plate Jonatan Maidana, Gonzalo Maidana, quien habló con el canal TyC Sports para decir que tiene dañado un músculo y unos tendones y que deberá quedar ingresado unos días.

"En un momento la Policía decidió que no entre más gente (...), empezaron a corrernos a todos con palos y a tirar balas de goma y en el tumulto yo quedo adelante, en la vereda, y a tres metros me tiran un balazo de goma", contó el familiar de Maidana.

Golpes, violencia y terror: imágenes que no viste del caos que sufrieron los hinchas de River en las afueras del estadio del Lanús, cuando faltaba poco para que empiece el partido. pic.twitter.com/G8itjZVhj3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2019

En la noche del miércoles, el titular de Aprevide, Leopoldo Lugones, dijo a FOX Sports que el operativo impidió de que dos facciones rivales de los ultras de River Plate -entre las que no se encontraba la principal, 'Los Borrachos del Tablón'- accedieran al encuentro, en el que los dirigidos por Marcelo Gallardo ganaron por 1-0 y avanzaron a cuartos de final de Copa Argentina.

De los detenidos, 25 tenían derecho de admisión según Lugones, y además los agentes requisaron "tres armas de guerra", como pistolas 9 milímetros.

Según Lugones, el supuesto enfrentamiento interno de la propia barra tiene que ver con el Superclásico de semifinales de la Copa Libertadores entre River y Boca Juniors.

"Esto es una cuestión de plata (dinero), viene un partido por Copa Libertadores: tanto el que se juegue en River como el que se juegue en Boca va a ser una fuente de ingresos millonaria para la barra", sostuvo.