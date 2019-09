Messi abandona la cancha por un problema en el muslo

Pasó la operación (acabó cerca de las 3:30 de ayer) y ante una catarata de mensajes con muestras de apoyo, el zaguero central de Oriente Petrolero, Mario Cuéllar Ver más Operan a Cuéllar e inicia su recuperación

El jugador portugués Cristiano Ronaldo, que se ausentó en la gala de los premios The Best, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una imagen hogareña de él en su casa junto a su hijo... Ver más El mensaje de Cristiano Ronaldo tras los premios The Best

Esta tarde se conocerán a los ganadores de los premios The Best, que distingue a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada, tanto en categoría masculina como femenina. Ver más ¿A qué hora y dónde ver los premios The Best?