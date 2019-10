La dura fractura de Rafinha que lo deja fuera del Clausura

"Yo nunca había querido comentar la situación. No he cobrado ningún sueldo desde que llegué. Encima le he prestado mucho dinero al club y todo tiene un límite. La paciencia se termina", expresó Lampe... Ver más Carlos Lampe en paro: No cobré sueldo desde que llegué a San José

“Bolivia tendrá la sede más moderna para su selección”, sostuvo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el acto de posesión oficial de las cuatro hectáreas Ver más Dan el puntapié inicial para la construcción de la Casa de la Verde

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) adquirió cuatro hectáreas de terreno en la zona de Achumani, de La Paz, con el objetivo de levantar la Casa de la Verde, que será el lugar de enteramiento de... Ver más ¿Cómo será la Casa de la Verde?