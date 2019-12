Navarro anuncia que esta semana designará a los Viceministros de Deportes

La Gobernación de Cochabamba a través del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) entregará los Premio Kanata 2019, que es un reconocimiento a los atletas más destacados de la gestión en las... Ver más Los Premio Kanata 2019 se entregan mañana

Falta poco para finalizar el 2019, y el siguiente año vienen eventos deportivos importantes. A continuación te dejamos una lista de algunas de las actividades: Ver más Estos son los eventos deportivos más importantes para 2020

Un vídeo viral en las redes sociales muestra a algunos jugadores de la sub 17 del club mexicano América burlándose de la canción de protesta feminista "un violador en tu camino". Ver más Jugadores del sub 17 del club América se burlan de protesta feminista