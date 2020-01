El exastro del básquetbol Kobe Bryant muere en un accidente de helicóptero

El exbaloncestista estadounidense Kobe Bryant falleció hoy en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), informa el portar TMZ Sports.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

"Con gran tristeza hemos conocido la muerte de Kobe Bryant y otras cuatro personas en Calabasas. La aeronave cayó en una zona remota cerca de Las Vírgenes a las 10 de esta mañana", indicó la alcaldesa de Calabasas, Alicia Weintraub, en un comunicado.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020