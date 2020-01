Las frases más célebres de Kobe Bryant para recordarlo como uno de los mejores jugadores del básquetbol

El exbaloncestista estadounidense Kobe Bryant falleció hoy en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), informa el portar TMZ Sports.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

Compartimos sus más famosas frases para recordarlo como uno de los grandes:

"Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser geniales en lo que quieran hacer".

"Todo lo negativo es toda una oportunidad, para mí, de levantarme".

“No me identifico con la gente perezosa. No hablamos el mismo idioma. No las entiendo, no quiero entenderlas”.

"Lo más importante es que debes avisar a todos de que estás aquí y de verdad. No soy un jugador que solo va y viene. No soy un jugador que vaya a formar un equipo All-Star una vez, dos veces. Estoy aquí para ser grandioso en todos los tiempos. Una vez que asumí ese compromiso y dije: 'Quiero ser uno de los mejores'. El juego se convirtió en todo para mí”.

"Si tienes miedo al fracaso, entonces probablemente vas a fallar".

"Haré lo que sea necesario para ganar juegos, ya sea sentado en un banco agitando una toalla, entregando una taza de agua a un compañero de equipo o golpeando el tiro ganador".

"No quiero ser el próximo Michael Jordán, solo quiero ser Kobe Bryant".

“Mientras me siento aquí ahora, cuando me quito el zapato y miro mi cicatriz, veo belleza en ella. Veo todo el trabajo duro, todos los sacrificios. Veo el viaje que tomó para volver a este punto de ser saludable. Y veo belleza en esa lucha. Eso es lo que lo hace hermoso ".

“Mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós, y eso está bien. Estoy para dejarte ir, quiero que lo sepas, para que podamos guardar los momentos en que estuvimos juntos. En las buenas y en las malas, nos hemos dado lo mejor que tenemos. No importa que el futuro depare, siempre seré el niño que encestaba en los botes de basura”.