“Aquí presentes están” narra los 70 años del Rojo

“Aquí presentes están” , escrito por Mauricio Méndez, es el tercer libro de la historia de Wilstermann que será presentado este miércoles.

Méndez promete que en esta tercera edición se tienen más detalles de la historia de Wilstermann, además de fotos inéditas y el cómo se conquistaron los últimos títulos del Rojo.

¿Qué le impulsó a escribir este tercer libro del Rojo?

Pensé que no lo volvería a hacer, pues es un trabajo muy largo y complicado, pero fueron dos cosas que me motivaron. Una de ellas y la más importante, es que sentía que en el anterior libro había contado la historia del club, pero no la historia personalizada de los protagonistas, de sus estrellas y los 70 años era un momento ideal y además número emblemático para escribir sobre 70 protagonistas. La otra fue que se había logrado un nuevo título el 2018 y encima el del 2019, que nos obligó a retrasar la impresión del libro, ya que ese título también está relatado.

¿Qué sorpresas encontrarán los hinchas en esta nueva edición?

Este libro es una especie de álbum fotográfico con más de 1.500 fotografías, gran parte de ellas inéditas, además tiene un sector de datos estadísticos complementarios, que es único y muy rico para saber y conocer más aún nuestra historia. Quienes van a estar contentos son los que hacen periodismo deportivo, pues se les va a entregar una herramienta con la cual pueden hacer muchas cosas en su trabajo.

Es un libro mucho, pero mucho más completo, que los anteriores y la calidad de impresión nos ha dejado muy complacidos, la misma se ha desarrollado en los talleres de Los Tiempos. Les puedo asegurar que es un mejor trabajo, que el anterior, o sea que si les gustó “Cuestión de orgullo”, les aseguro que “Aquí Presentes están” les va a fascinar.

¿Después de este tercer libro, se animaría a escribir una cuarta edición?

Ya dije hace cuatro años, nunca más y aquí me tienes, es mejor no decir nada, quién sabe con los 75 años, me gustaría quizás hacer una historización de los clásicos, que en este libro no están reflejados a propósito, pues creo que merecen ser contada de manera específica.

¿Qué fue lo más difícil para concluir este libro?

Los conflictos políticos, hicieron que el libro no se presente en noviembre, en ocasión de los 70 años, primero pues no podía terminar de trabajar con normalidad, después porque desde el club me pidieron que el libro sea parte de los actos por el aniversario y luego con el equipo embalado, que nos hacía soñar con la decimoquinta estrella, se juntó todo y decidí esperar con mucha fe para insertar todo lo referido a la conquista de este campeonato.

Cuéntenos un poco la historia de los tres libros, ¿cómo nacen y cómo se hicieron?

El primero nace de una iniciativa de hablar de nuestra historia y lo hicimos con Los Tiempos, en la modalidad de fascículos coleccionables, que fue todo un éxito y de eso pasan más de 15 años. Esa fue la base de “Cuestión Orgullo” del 2016, cada vez que estaba a punto de lanzar el libro pasaba algo y tardé cuatro años en hacerlo, además pasaba el tiempo y había que volver a escribir y volver a actualizar.

Este libro tiene un algo especial, el de haber podido hacer una historización de mis ídolos, fue un trabajo que disfruté muchísimo.

¿De qué manera participa el club en este libro?

Como institución no participa de manera alguna, no hay ningún tipo de aporte por parte del club, el libro lo escribí yo, todos los costos que no son pocos, pues he comprado muchas fotos, y he pagado muchos ítems, como el de edición gráfica y fotográfica, que fue un trabajo muy bien desarrollado por Felipe Saavedra, hasta llegar a la impresión en una calidad extraordinaria, full color, papel couché, tapa dura, etc. etc., todos esos costos fueron asumidos íntegramente por mi persona.

¿Cuándo será presentado y cómo pueden hacer los hinchas para adquirirlo?

El libro será presentado el miércoles en un evento especial en el hotel Cochabamba, ahí de manera conjunta con el club, queremos homenajear a esos 70 emblemáticos jugadores, a los técnicos campeones y a los presidentes campeones, tal como lo hiciéramos en 1998 cuando fui presidente, además a varios dirigentes y funcionarios con más de 25 años de servicio.

El libro estará a la venta en Casablanca y sólo entre el lunes y miércoles habrá un descuento especial para los socios, esto como un reconocimiento mío a quienes apoyan al club, con la compra de su carnet.